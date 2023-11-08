Наблюдается повышенный спрос на пассажирскую технику МАЗ и «Белкоммунмаш» – Пархомчик
Плодородный товарооборот, мультибрендовые локации и доступный отдых. В эти дни Беларусь посещает делегация Ставропольского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О реализации совместных проектов сегодня, 8 ноября, шла речь во время встречи главы государства с губернатором этого российского региона.
Подобная встреча уже состоялась шесть лет назад. Тогда наметили треки развития. Совместные предприятия, партнерство в аграрной сфере и вообще взаимодействие в науке. Но это было время надежд на западные инвестиции и технологии. Что называется, компаньонов в своем союзном Отечестве тогда редко когда замечали.
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края России:
В этом году мы подойдем к цифре 300 миллионов долларов между Республикой Беларусь и Ставропольским краем. Конечно, здесь превалирует поставка сельхозтехники. Вы сказали: до 10 %. Но мы ожидаем по итогам этого года 17 % замещения комбайной техники именно «Полесья».
Говорят о перспективах. Но с ремаркой от Первого. Как следует не развернулись. Площадь этого региона в два раза больше территории Бельгии. Востребованы и сельскохозяйственная, и дорожная, и пассажирская техника. Вместо западных бутиков одежды – мультибрендовые локации белорусских машин.
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Сегодня на тракторном гостям из Кубани показали технику для виноградников. Белорусские машиностроители готовы выполнить любой заказ. Неслучайно и рабочую группу по развитию сотрудничества возглавляет наш министр промышленности. Предметный разговор шел на встрече с профильным вице-премьером.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Повышенный спрос сегодня на всю пассажирскую технику, которую выпускают наши предприятия, «Белкоммунмаш» и Минский автомобильный завод. При том спрос устойчивый. И нам удалось в этом году подписать контракты, переходящие к исполнению на 2024 год. При том эти цифры выросли в несколько раз. Поэтому, если мы говорим о пассажирском транспорте, то нужно четко понимать, что нужно изготовить для Ставропольского края.
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