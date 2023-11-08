Наблюдается повышенный спрос на пассажирскую технику МАЗ и «Белкоммунмаш» – Пархомчик

Плодородный товарооборот, мультибрендовые локации и доступный отдых. В эти дни Беларусь посещает делегация Ставропольского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О реализации совместных проектов сегодня, 8 ноября, шла речь во время встречи главы государства с губернатором этого российского региона.

Подобная встреча уже состоялась шесть лет назад. Тогда наметили треки развития. Совместные предприятия, партнерство в аграрной сфере и вообще взаимодействие в науке. Но это было время надежд на западные инвестиции и технологии. Что называется, компаньонов в своем союзном Отечестве тогда редко когда замечали.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края России:

В этом году мы подойдем к цифре 300 миллионов долларов между Республикой Беларусь и Ставропольским краем. Конечно, здесь превалирует поставка сельхозтехники. Вы сказали: до 10 %. Но мы ожидаем по итогам этого года 17 % замещения комбайной техники именно «Полесья».

Говорят о перспективах. Но с ремаркой от Первого. Как следует не развернулись. Площадь этого региона в два раза больше территории Бельгии. Востребованы и сельскохозяйственная, и дорожная, и пассажирская техника. Вместо западных бутиков одежды – мультибрендовые локации белорусских машин. Лукашенко – губернатору Ставрополья: «Мы решили серьезнее закрепиться на юге России». Подробнее.