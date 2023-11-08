Лукашенко – губернатору Ставрополья: «Мы решили серьёзнее закрепиться на юге России»

Новости Беларуси. Беларусь создаст в Ставрополье мультибрендовый торгово-сервисный центр. О реализации совместных проектов шла речь во время встречи главы государства с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот по итогам 2022-го вырос более чем на 75 %. Положительная динамика и в 2023 году: по итогам восьми месяцев – 130 % роста. Но резерв есть, и точек для успешного сотрудничества немало. Это совместные производства, расширение поставок техники и продовольствия, сотрудничество в АПК. Ставропольский край, как известно, – житница. Белорусам интересны проекты в области садоводства и селекции плодовых культур. Ставропольцы заинтересованы в белорусской технике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успехи, безусловно, есть. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры торговой статистики. Тем не менее я полагаю, что мы до сих пор не задействовали значительную часть нашего потенциала для расширения сотрудничества. Говоря о нашем сотрудничестве в сфере промышленности, хочу отметить большой объем белорусской сельхозтехники, используемой в вашем крае. Как вы отметили, принимая у себя две недели назад нашего посла, по тракторам это 56 %, комбайнам – почти 10 %. Но у нас с вами большие планы.

Мы решили серьезнее закрепиться на юге России, имеющем преимущественно сельскохозяйственную специализацию экономики, и создать в Ставрополье мультибрендовый торгово-сервисный центр. Он позволит вашим аграриям и коммунальщикам лучше познакомиться со всем ассортиментом продукции белорусских производителей, приобрести без лишних посредников интересующие машины и своевременно получить профессиональные сервисные услуги.

Помимо поставок сельскохозяйственной техники, мы заинтересованы и готовы участвовать в модернизации парков пассажирской, специальной, коммунальной техники. Прошлый раз мы с вами обсуждали возможность создания на Ставрополье совместных производств. Откровенно говоря, не очень продвинулись, но эта тема не только для обсуждения, но и движения в этом направлении. Я предлагаю поручить правительствам до конца года внести конкретные предложения по организации в регионе производств отдельных видов машиностроительной продукции.