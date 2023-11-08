Представительство всех брендов белорусской сельхозтехники появится в Ставрополе

Ставропольский край заинтересован в локализации производства белорусской техники. Тем более хорошо знает ее на деле. В сложный санкционный период именно партнеры оказались той самой подушкой безопасности. В рамках визита делегация посетит ряд промышленных предприятий. Будет возможность ознакомиться с новыми моделями техники.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края России:

Первый наш резерв, который обозначили президенты двух стран, – импортозамещение. Мультимодальный дилерский центр в Ставропольском крае появится. То есть появится представительство всех брендов сельхозтехники на территории Ставропольского края. Вне сомнения, по его экономическим результатам будет в дальнейшем приниматься решение в Республике Беларусь по продолжению возможности начала сборочных производств на территории Ставропольского края. Конечно, мы крайне заинтересованы в дорожной, строительной технике, в чем мы нуждаемся. Сохраненный машиностроительный комплекс дает большие конкурентные преимущества для Республики Беларусь. И мы сегодня на самом деле в нем очень нуждаемся.