Лукашенко предложил возобновить авиарейс между Минском и Минеральными Водами с мая 2024-го
Плодородный товарооборот, мультибрендовые локации и доступный отдых. В эти дни Беларусь посещает делегация Ставропольского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О реализации совместных проектов сегодня, 8 ноября, шла речь во время встречи главы государства с губернатором этого российского региона.
Уже стало традицией, что свои визиты руководители российских регионов начинают с возложения венка к обелиску Победы. Товарооборот у нас может расти и с европейскими странами. Но общая Великая Победа только с союзной Россией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во многом благодаря инициативе ставропольцев в российском календаре с 2020 года, по-моему, появился новый день воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. 9 октября вы отмечали 80-летие славного события. Этот день во многом и наш праздник, потому что вместе воевали, вместе боролись и за Кавказ сражалось немало белорусов. И сегодня в Беларуси, вы знаете, свято чтут память наших героев.
В это же русле необходимо работать и с молодежью. Сам Ставрополь называют городом университетов. Треть населения – студенты. А еще ведь регион – известная здравница. Над организацией отдыха для белорусов Президент тоже поручил поработать.
Александр Лукашенко:
Всем известны ваши знаменитые курорты с минеральными водами – Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки – которые пользуются большим спросом в том числе и у белорусов. Мы это тоже с советских времен знаем и помним. Мы готовы внести вклад в развитие отрасли. Давайте также подумаем, как можно увеличить взаимный турпоток, активизировать прямые контакты между учреждениями саноторно-курортного типа, профильными органами управления и организации. На мой взгляд, имеет смысл, если вы сочтете нужным, с вашей поддержкой с мая 2024 года восстановить прямой авиарейс между Минской и Минводами. Отдыхающие туристы нам за это скажут спасибо. Мы готовы по всем направлениям сотрудничать вместе с вами. Если вы обнаружите в Беларуси что-то интересное, вы скажите, мы всегда отреагируем настолько, насколько это возможно. Но если договоримся, свято будем соблюдать наши договоренности.
Батька – и обладатель этого заслуженного звания, и сама лексема – очень родная для жителей Ставропольского края. Регион многонациональный. Но его душа – это русское казачество. Трудолюбивая страта патриотов. Неслучайно и такой подарок. Сноп нового урожая озимой пшеницы. Урожайность запредельная – почти 110 центнеров с гектара. Как намек на славный урожай сотрудничества. А с «Батей» – это название сорта пшеницы – иначе и быть не может.
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