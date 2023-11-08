Лукашенко предложил возобновить авиарейс между Минском и Минеральными Водами с мая 2024-го

Плодородный товарооборот, мультибрендовые локации и доступный отдых. В эти дни Беларусь посещает делегация Ставропольского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О реализации совместных проектов сегодня, 8 ноября, шла речь во время встречи главы государства с губернатором этого российского региона.

Уже стало традицией, что свои визиты руководители российских регионов начинают с возложения венка к обелиску Победы. Товарооборот у нас может расти и с европейскими странами. Но общая Великая Победа только с союзной Россией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во многом благодаря инициативе ставропольцев в российском календаре с 2020 года, по-моему, появился новый день воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. 9 октября вы отмечали 80-летие славного события. Этот день во многом и наш праздник, потому что вместе воевали, вместе боролись и за Кавказ сражалось немало белорусов. И сегодня в Беларуси, вы знаете, свято чтут память наших героев.

В это же русле необходимо работать и с молодежью. Сам Ставрополь называют городом университетов. Треть населения – студенты. А еще ведь регион – известная здравница. Над организацией отдыха для белорусов Президент тоже поручил поработать.