На работника повесили хищение и заставляли выплатить неустойку. Профсоюзы помогли разобраться

Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Красиво жить не запретишь. Советская торговля – это про ГОСТ, вкус детства, хамство и, конечно, дефицит. Достать по блату – самое популярное выражение эпохи застоя. Буквально все – от обоев и техники до мебели и продуктов – через задний вход. Заведующие магазинами превратились в чуть ли не самых влиятельных людей города. За возможность дружить многие готовы были помочь решить вопрос или даже позолотить ручку.

– Ирина Петровна, икорки к празднику сделаем?

– Иосиф Иванович, а сына в МГУ пристроим?

– Может, сначала икорки попробуем?

– Это же икра. Давайте сначала сына в МГУ. Ах, нет! Давайте за границу.

– Я думаю, сначала попробуем икорки, а потом и сына в МГУ, и за границу. Договорились?

Константин Герцев:

Игристое – символ новогоднего застолья и гламурной жизни, но именно оно сыграло злую шутку с героем нашего расследования. Срок за глоток в «Народном контроле». Королева эпатажа Лолита Милявская поет о наболевшем, Сергей Фаттахов о своем душевном глаголет «Народному контролю». Только в случае нашего героя игристое не пристрастие, а причина товарной недостачи.

Сергей Фаттахов:

Я там рядом просто, если не изменяет память, яйца складывал, место делал. И рядом они стояли. Я, может, переставлял что-то. На камере видно: она сама падает. Я ушел с того места, а стопка падает и бьется. Вынь да полож! Через считаные минуты битые бутылки заметила старшая смены и, не вдаваясь в подробности, предложила грузчику возместить ущерб. Сергей Фаттахов уверяет: такая практика для магазина – норма, поэтому сразу согласился с предложением, лишь попросил отсрочку до зарплаты чуть более недели.

Сергей Фаттахов:

Бой произошел 16 числа, и буквально 23 числа… Что у них поменялось, я не знаю. Утром меня встречают заведующая магазином и представитель охраны, который наотрез отказался представляться. Этого я вообще не понимаю. Какое это отношение, какая культура, если ты пришла обвинять меня в хищении? И она выставила мне обвинение, что я украл, это хищение. И кадры на фильме: когда разбилось шампанское, я же начал помогать убирать, оно же растекается. Они преподнесли мне это как заметание следов. На зов о краже в магазин прибыл и наряд милиции, но доказательств злого умысла правоохранители найти так и не смогли.

Сергей Фаттахов:

Из милиции пришло письмо, что никакого хищения нет, я невиновен, все нормально. Милиционеры сказали мне, что они против тебя готовят дело, так что лучше увольняйся. Не прошло и полугода. Спустя два месяца после шипучего инцидента, позабыв о решении правоохранителей, Сергея Фаттахова с треском увольняют из магазина. Обоснование до сих пор не укладывается в голове: утрата доверия.

Станислав Желудок, главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства:

Есть небольшое недопонимание оснований увольнения, в том числе за утрату доверия. Здесь есть особенность: важно, чтобы работник обслуживал денежные либо материальные ценности. Он либо их принимал под отчет, отпускал в розничную торговую сеть либо перемещал. Это может быть экспедитор, например. Они находились у него на хранении. А он, по большому счету, даже за пределы торгового объекта не выходил. Он просто из одного помещения перемещал в другое. Это было на территории одного структурного подразделения. Исковое заявление, составленное профсоюзами, – и дело в шляпе. Суд обязал руководство торговой сети восстановить Сергея Фаттахова и выплатить неустойку. Но почему наниматель пошел на столь опрометчивый шаг, вопрос со звездочкой. Наш герой уверяет, всему виной – подковерные игры в коллективе.