На работника повесили хищение и заставляли выплатить неустойку. Профсоюзы помогли разобраться
Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.
Константин Герцев, СТВ:
Красиво жить не запретишь. Советская торговля – это про ГОСТ, вкус детства, хамство и, конечно, дефицит. Достать по блату – самое популярное выражение эпохи застоя. Буквально все – от обоев и техники до мебели и продуктов – через задний вход. Заведующие магазинами превратились в чуть ли не самых влиятельных людей города. За возможность дружить многие готовы были помочь решить вопрос или даже позолотить ручку.
– Ирина Петровна, икорки к празднику сделаем?
– Иосиф Иванович, а сына в МГУ пристроим?
– Может, сначала икорки попробуем?
– Это же икра. Давайте сначала сына в МГУ. Ах, нет! Давайте за границу.
– Я думаю, сначала попробуем икорки, а потом и сына в МГУ, и за границу. Договорились?
Константин Герцев:
Игристое – символ новогоднего застолья и гламурной жизни, но именно оно сыграло злую шутку с героем нашего расследования. Срок за глоток в «Народном контроле».
Королева эпатажа Лолита Милявская поет о наболевшем, Сергей Фаттахов о своем душевном глаголет «Народному контролю». Только в случае нашего героя игристое не пристрастие, а причина товарной недостачи.
Сергей Фаттахов:
Я там рядом просто, если не изменяет память, яйца складывал, место делал. И рядом они стояли. Я, может, переставлял что-то. На камере видно: она сама падает. Я ушел с того места, а стопка падает и бьется.
Вынь да полож! Через считаные минуты битые бутылки заметила старшая смены и, не вдаваясь в подробности, предложила грузчику возместить ущерб. Сергей Фаттахов уверяет: такая практика для магазина – норма, поэтому сразу согласился с предложением, лишь попросил отсрочку до зарплаты чуть более недели.
Сергей Фаттахов:
Бой произошел 16 числа, и буквально 23 числа… Что у них поменялось, я не знаю. Утром меня встречают заведующая магазином и представитель охраны, который наотрез отказался представляться. Этого я вообще не понимаю. Какое это отношение, какая культура, если ты пришла обвинять меня в хищении? И она выставила мне обвинение, что я украл, это хищение. И кадры на фильме: когда разбилось шампанское, я же начал помогать убирать, оно же растекается. Они преподнесли мне это как заметание следов.
На зов о краже в магазин прибыл и наряд милиции, но доказательств злого умысла правоохранители найти так и не смогли.
Сергей Фаттахов:
Из милиции пришло письмо, что никакого хищения нет, я невиновен, все нормально. Милиционеры сказали мне, что они против тебя готовят дело, так что лучше увольняйся.
Не прошло и полугода. Спустя два месяца после шипучего инцидента, позабыв о решении правоохранителей, Сергея Фаттахова с треском увольняют из магазина. Обоснование до сих пор не укладывается в голове: утрата доверия.
Станислав Желудок, главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства:
Есть небольшое недопонимание оснований увольнения, в том числе за утрату доверия. Здесь есть особенность: важно, чтобы работник обслуживал денежные либо материальные ценности. Он либо их принимал под отчет, отпускал в розничную торговую сеть либо перемещал. Это может быть экспедитор, например. Они находились у него на хранении. А он, по большому счету, даже за пределы торгового объекта не выходил. Он просто из одного помещения перемещал в другое. Это было на территории одного структурного подразделения.
Исковое заявление, составленное профсоюзами, – и дело в шляпе. Суд обязал руководство торговой сети восстановить Сергея Фаттахова и выплатить неустойку. Но почему наниматель пошел на столь опрометчивый шаг, вопрос со звездочкой. Наш герой уверяет, всему виной – подковерные игры в коллективе.
Сергей Фаттахов:
Они хотели повесить на меня еще приемку товара, а это не дело грузчика. С этого и пошло. Потом – грубое, некультурное обращение. Директор пару раз мне грубо – я поставил на место. Представьте: приходит взрослый человек работать, а она заявляет, что «давай, мухой умчался». Ну, что это? Доходило до смешного. Как мне заявляли, что надо грузчик молодой и надо бегать, а не ходить.
Закон превыше личных передряг. Наш герой уже две недели как в строю. Редакция «Народного контроля» связалась с заведующей горе-магазина. С первых гудков вся красноречивость лихом испарилась, поэтому возвращение остается принять как данность.