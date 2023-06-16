Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?

Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.

Ни стыда, ни совести. Гомельский промгигант обобрал до нитки собственных работников. По результатам прошлогодней ревизии не досчитались материала на весьма кругленькую сумму – 24 тысячи рублей. Брать вину на себя наниматель не спешил. Ряд служебных проверок – и виновник найден.

Вероника Карпенко:

Мы были вызваны в службу безопасности. Написали объяснительные записки по поводу этой недостачи. Нам предложили, что часть суммы спишется на недостачу, но небольшую сумму мы будем выплачивать. Прошло это собрание, и все затихло.

Предприятие в топе налогоплательщиков города над Сожем. Их продукция разлетается как пирожки в более чем 15 стран. Среди довольных клиентов сплошь именитые бренды. Вероника Карпенко:

Мы делаем пластиковую упаковку для яиц. Торты, мороженицы. Все, что связано с упаковкой пищевой продукции.

Руководство, не мудрствуя лукаво, во всех смертных грехах обвинило кладовщиков. Вероника Карпенко как раз одна из семи горе-должников. Вероника Карпенко:

В мои обязанности также входила погрузка и выгрузка машин, приемка сырья. Что-то я в цех выдавала. Людям выдавала спецодежду и занималась приемкой молока. Рука-лицо. Коллектив не терял надежды отстоять свое имя и все-таки смог добиться повторной инвентаризации. Из восьми пропавших паллетов с сырьем пять чудом нашлись. Остальные канули в Лету. В общем, как и разговоры о возмещении недостачи.

Вероника Карпенко:

В феврале я попыталась уволиться с предприятия. Меня не уволили. Сказали: так как есть недостача, на тебе долг. Я поднялась в бухгалтерию, чтобы узнать, что за долг. Оказывается, что это недостача, уже составлен акт на эту недостачу, расписаны суммы, кому сколько выплатить. Я ознакомлена с ним не была. Беспредел средь бела дня! С таким крутым поворотом Вероника Карпенко мириться не стала. Вместе с друзьями по несчастью обратилась в профсоюзы. В областном объединении ситуацию изучили вдоль и поперек – выводы не в пользу нанимателя.

Николай Талейко, главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства:

В помещении склада фактически есть три склада: склад материалов, сырья, склад готовой продукции, хранилась часть продукции цеха, отходы. Кроме того, часть полипропилена хранилась возле склада, на улице. К складу имели доступ все работники предприятия, в том числе и посторонние организации (водители приезжали загружаться). Они могли и на улице взять этот полипропилен. Кроме того, они считали, что нанимателем пропущен срок издания приказа, чтобы удержать из их заработной платы сумму недостачи. Скатертью дорожка в суд! Профсоюзы помогли составить исковое заявление, и на третьем заседании доводы истца окончательно склонили чашу весов Фемиды. Нанимателю только и осталось, как признать свои нарушения и вернуть ранее удержанные денежные средства.

Начальник отдела кадровой и юридической работы предприятия:

Виновные лица установлены. Не было установлено местоположение товарно-материальных ценностей. На сегодня наниматель, лишь пытаясь разобраться, где и как это могло исчезнуть, издал приказ об удержании заработной платы с нарушением сроков Трудового кодекса Республики Беларусь. Хотя мы сроки отсчитывали от другой даты, иначе, чем их исчислил суд. Принят ряд технических и организационных мер для усиления и неповторения подобной ситуации в будущем.