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Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?

16 июня 2023 18:01
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Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды. 

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-1

Ни стыда, ни совести. Гомельский промгигант обобрал до нитки собственных работников. По результатам прошлогодней ревизии не досчитались материала на весьма кругленькую сумму – 24 тысячи рублей. Брать вину на себя наниматель не спешил. Ряд служебных проверок – и виновник найден.

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-4

Вероника Карпенко:
Мы были вызваны в службу безопасности. Написали объяснительные записки по поводу этой недостачи. Нам предложили, что часть суммы спишется на недостачу, но небольшую сумму мы будем выплачивать. Прошло это собрание, и все затихло.

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-7

Предприятие в топе налогоплательщиков города над Сожем. Их продукция разлетается как пирожки в более чем 15 стран. Среди довольных клиентов сплошь именитые бренды.

Вероника Карпенко:
Мы делаем пластиковую упаковку для яиц. Торты, мороженицы. Все, что связано с упаковкой пищевой продукции.

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-10

Руководство, не мудрствуя лукаво, во всех смертных грехах обвинило кладовщиков. Вероника Карпенко как раз одна из семи горе-должников.

Вероника Карпенко:
В мои обязанности также входила погрузка и выгрузка машин, приемка сырья. Что-то я в цех выдавала. Людям выдавала спецодежду и занималась приемкой молока.

Рука-лицо. Коллектив не терял надежды отстоять свое имя и все-таки смог добиться повторной инвентаризации. Из восьми пропавших паллетов с сырьем пять чудом нашлись. Остальные канули в Лету. В общем, как и разговоры о возмещении недостачи.

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-13

Вероника Карпенко:
В феврале я попыталась уволиться с предприятия. Меня не уволили. Сказали: так как есть недостача, на тебе долг. Я поднялась в бухгалтерию, чтобы узнать, что за долг. Оказывается, что это недостача, уже составлен акт на эту недостачу, расписаны суммы, кому сколько выплатить. Я ознакомлена с ним не была.

Беспредел средь бела дня! С таким крутым поворотом Вероника Карпенко мириться не стала. Вместе с друзьями по несчастью обратилась в профсоюзы. В областном объединении ситуацию изучили вдоль и поперек – выводы не в пользу нанимателя.

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-16

Николай Талейко, главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства:
В помещении склада фактически есть три склада: склад материалов, сырья, склад готовой продукции, хранилась часть продукции цеха, отходы. Кроме того, часть полипропилена хранилась возле склада, на улице. К складу имели доступ все работники предприятия, в том числе и посторонние организации (водители приезжали загружаться). Они могли и на улице взять этот полипропилен. Кроме того, они считали, что нанимателем пропущен срок издания приказа, чтобы удержать из их заработной платы сумму недостачи.

Скатертью дорожка в суд! Профсоюзы помогли составить исковое заявление, и на третьем заседании доводы истца окончательно склонили чашу весов Фемиды. Нанимателю только и осталось, как признать свои нарушения и вернуть ранее удержанные денежные средства.

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-19

Начальник отдела кадровой и юридической работы предприятия:
Виновные лица установлены. Не было установлено местоположение товарно-материальных ценностей. На сегодня наниматель, лишь пытаясь разобраться, где и как это могло исчезнуть, издал приказ об удержании заработной платы с нарушением сроков Трудового кодекса Республики Беларусь. Хотя мы сроки отсчитывали от другой даты, иначе, чем их исчислил суд. Принят ряд технических и организационных мер для усиления и неповторения подобной ситуации в будущем.

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-22

Наша героиня уверяет: отстаивать свою невиновность бояться не стоит, даже если по ту сторону действующий руководитель. Профсоюзы призывают не замалчивать трудовой беспредел и обращаться на горячую линию. Телефон у вас на экране.

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?-25

Константин Герцев, СТВ:
Не пойман – не вор. «Народный контроль» продолжит следить за развитием ситуации и стоять на страже ваших интересов. Уже готовим новое расследование, чтобы выйти в эфир и сыграть на стороне правды.

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# Трудовые отношения # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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