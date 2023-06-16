Недостача на предприятии. Кто может быть виновным и как отстоять права?

Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.

Анна Сидоренко, главный правовой инспектор труда Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства:

Причины недостачи очень разные. Они могут быть по вине как нанимателя, так и работника. В каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально. Возможно, это где-то ненадлежащее обеспечение работником, то есть где-то что-то недосмотрел. Возможно, не списал какие-то товары, недосмотрел за какими-то товарами. Так и возможно со стороны нанимателя, когда он создает ненадлежащие условия. Возможно, отсутствие охраны. Это все индивидуально.

При установлении коллективной бригадной материальной ответственности весь коллектив несет ответственность за сохранность материальных ценностей. Все члены бригады обязаны бережно относиться к имуществу и предпринимать все возможные меры, чтобы сохранить эти материальные ценности. В случае если это вина работников, то и ущерб будет взыскиваться с этого коллектива, со всех членов бригады. Если работники не согласны, как провел наниматель, то оспаривают в судебном порядке.