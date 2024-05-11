ГАИ усиливает контроль на дорогах

Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах и принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности в период больших выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с увеличением интенсивности движения многие отправляются на кладбища в преддверии Радуницы. Сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов нетрезвого вождения. Особое внимание также бесправникам за рулем.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Милиционеры нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. В связи с увеличением интенсивности движения на загородных дорогах водителям нужно быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий, отказаться от необдуманных маневров и обгонов, обеспечить безопасную перевозку детей и быть взаимовежливыми.

Под контролем ГАИ места массового отдыха, объекты торговли. К рейдовым мероприятиям подключились и экипажи спецподразделения «Стрела».