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ГАИ усиливает контроль на дорогах

11 мая 2024 13:43
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Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах и принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности в период больших выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ усиливает контроль на дорогах -1

В связи с увеличением интенсивности движения многие отправляются на кладбища в преддверии Радуницы. Сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов нетрезвого вождения. Особое внимание также бесправникам за рулем.

ГАИ усиливает контроль на дорогах -4

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Милиционеры нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. В связи с увеличением интенсивности движения на загородных дорогах водителям нужно быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий, отказаться от необдуманных маневров и обгонов, обеспечить безопасную перевозку детей и быть взаимовежливыми.

Под контролем ГАИ места массового отдыха, объекты торговли. К рейдовым мероприятиям подключились и экипажи спецподразделения «Стрела».

# ГАИ # общество # Вероника Романькова

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