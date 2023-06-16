«Около 50 котов и где-то 14 собак». Как один белорус приютил бродяг с целой области

Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.
Сергей Фаттахов – местная достопримечательность. Уже который год его питомник – манна небесная для травмированных бродяг со всей области.
От перенесенных ими заболеваний даже у повидавших нервы ни к черту. Но наш герой не отчаивается – ради благого дела не жалеет ни сил, ни средств.
Сергей Фаттахов:
Около 50 котов и где-то 14 собак. У меня еще и в Гродно. Двоих вроде собираются забрать. Сейчас в тяжелом положении. Мне и волонтеры помогают. Спасибо студентам. Недавно выходили студенты, училище наше собирало. Так что многие люди меня знают.
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