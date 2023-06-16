«Около 50 котов и где-то 14 собак». Как один белорус приютил бродяг с целой области

Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.

Сергей Фаттахов – местная достопримечательность. Уже который год его питомник – манна небесная для травмированных бродяг со всей области.