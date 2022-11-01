Толстолобики на 7 кг! Как в рыбхозах выращивают рыбу?

Новости Беларуси. В рыбхозах Гомельской области идет сезон промышленного лова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно он длится с сентября по конец ноября. В этот период хозяйства вылавливают, сортируют и готовят для зимовки молодняк. Товарную рыбу продают населению. Анна Корольчук побывала в одном из рыбхозов Петриковского района и увидела, как производят элитные сорта рыбы.

Это место хорошо известно не только местным жителям. Мини-кафе рыболовного хозяйства манит горячей ухой гостей. Водители грузовиков любят отведать наваристого бульона. Кроме того, с собой берут свежую и копченую рыбу. В ассортименте карп, щука, амур и толстолобик. Дальнобойщик Андрей признается: от такого лакомства отказаться не может, кафе стало обязательным пунктом в маршрутном листе.

Андрей, дальнобойщик:

Вывеска висит – горячая уха, свежая рыбка. Еду домой, покупаю рыбку свежую. А так обычно стаканчик ухи.

Анна Корольчук, корреспондент:

Все это богатство выращено прямо здесь – между Петриковом и Калинковичами. На балансе местного рыбхоза находятся 11 озер. В этом году зарыбили 9 из них, остальные сейчас на реконструкции.

Сезон большой рыбалки начался в сентябре. С того момента выловили 151 тонну рыбы. 96 из них – элитный карп. Вся рыба поступает на реализацию в магазины и на ярмарки выходного дня.

Алексей Фесенко, директор рыбхоза:

Замкнутая система по выращиванию товарной рыбы. Начинаем производство от личинки, сами воспроизводим личинку карпа, щуки. До товарной рыбы выращивание. Две системы: нагульная и выростная. Сразу начинаем выращивать личинку щуки, карпа, садим в выростные, нагульные системы. В дальнейшем рыба на посадочный или в товарную идет на реализацию.

В этом хозяйстве сделали ставку на элитные сорта. Особи зеркального карпа практически не нуждаются в чистке, а минимальный вес составляет два килограмма. Толстолобики и вовсе завешивают на 6-7. Есть у хозяйства и свои особенности. Рыба живет здесь исключительно в натуральных водоемах и нерестится естественным способом. После чего из полученной икры выводят малька, подращивают и сортируют по водоемам. Технология максимально приближена к обычному циклу жизни рыбы.

Матвей Мороза, главный инженер рыбхоза:

Есть два цикла, это две системы – выростная и нагульная. На выростной системе от личинки до сеголетка выращивается рыбка. Вылавливается, садится в зимовальные пруды, после зимовки рыба переходит в нагульные пруды и там доращивается уже до товарной рыбы.