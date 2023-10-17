Зачем Зеленский хотел поехать в Израиль? Мнение украинского оппозиционного политика

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Не так давно заседание формата «Рамштайн» прошло в Брюсселе, куда с личным визитом отправился господин Зеленский, честно говоря, крайне редко можно встретить в таком формате именно президента того или иного государства. О чем это говорит? О том, что оказание военной помощи со стороны союзников Украины, стран НАТО, уменьшается с каждым месяцем. И, глядя на то, что многие встревожены израильским кейсом, Зеленский, скорее, опережая последствия, отправился просить о помощи, потому как все ресурсы Америка будет направлять именно другому элементу мировой системы.
Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:
Ну, это одна из частей, почему он туда поехал. Вопрос более комплексный. Конфликт на Ближнем Востоке сейчас разгорелся. В свое время Владимир Вольфович говорил, что забудут про Украину, когда начнется израильско-палестинский конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас весь мир, все центральные мировые СМИ направлены конкретно на Ближний Восток, на израильско-палестинский конфликт. Дальше мы ожидаем конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и тогда вообще забудут про Зеленского. То есть это один из моментов, почему он туда поехал.
Александр Лазарев:
Второй момент – это то, что в Соединенных Штатах Америки давеча проголосовали за бюджет 45-дневный, в который не входила помощь Украине, ВСУ и бюджету Украины. Что тоже всколыхнуло общественность внутри подконтрольных территорий киевскому режиму и вызвало определенное смятение и недовольство. Это второй момент.
И третий момент – это проваленное контрнаступление. Никто уже не сомневается даже среди представителей киевского режима, что контрнаступление, которое они объявляли, оно провалилось на Южном направлении, на Запорожском направлении. Они не могут взять даже маленькие населенные пункты. А длится оно уже больше, чем полгода. Они обещали, что они в Ялте будут. Одно дело то, что они не говорили, другое дело по факту.
Помимо этого в Украине незаметно прошло заявление Международного валютного фонда о том, что Украина находится в кризисе и необходимо, подчеркиваю, необходимо повысить налоги для украинцев, необходимо повысить коммунальные платежи. Это тоже не может вызвать удовольствие и радость у населения Украины. Значит, необходимо что-то скармливать. И вот Зеленский едет. Голосуют сейчас они за бюджет. Бюджет вполовину дефицитный в Киеве сейчас. Та часть, которая не в дефиците, все равно поддерживается за счет внешних вливаний и кредитований. Они через Всемирный банк попытались выбить кредитование на миллиард долларов, но тем не менее этих денег все равно не хватит.
Читайте также:
«ХАМАС периодически выходил из подполья». Что это за организация и неожиданно ли было её нападение на Израиль?
Дмитрий Василец: руководство Израиля долгие десятилетия плевало с высокой горы на резолюцию ООН
Фархад Ибрагимов: Нетаньяху не останется у власти в стране, это уже однозначно для всех