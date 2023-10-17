Зачем Зеленский хотел поехать в Израиль? Мнение украинского оппозиционного политика

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Не так давно заседание формата «Рамштайн» прошло в Брюсселе, куда с личным визитом отправился господин Зеленский, честно говоря, крайне редко можно встретить в таком формате именно президента того или иного государства. О чем это говорит? О том, что оказание военной помощи со стороны союзников Украины, стран НАТО, уменьшается с каждым месяцем. И, глядя на то, что многие встревожены израильским кейсом, Зеленский, скорее, опережая последствия, отправился просить о помощи, потому как все ресурсы Америка будет направлять именно другому элементу мировой системы.

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:

Ну, это одна из частей, почему он туда поехал. Вопрос более комплексный. Конфликт на Ближнем Востоке сейчас разгорелся. В свое время Владимир Вольфович говорил, что забудут про Украину, когда начнется израильско-палестинский конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас весь мир, все центральные мировые СМИ направлены конкретно на Ближний Восток, на израильско-палестинский конфликт. Дальше мы ожидаем конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и тогда вообще забудут про Зеленского. То есть это один из моментов, почему он туда поехал.