«Успели на День матери». Мам, родивших 14 октября, поздравили в клиническом роддоме Минской области

Новости Беларуси. Новый статус. Молодых мам, родивших 14 октября, поздравили в клиническом родильном доме Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в этот теплый осенний день здесь появилось четыре малыша: три девочки и мальчик. С полезными подарками и «цветами-комплиментами» приехали представители общественной организации «Белая Русь». Отметим, все эти женщины впервые ощутили счастье материнства.

Екатерина Попкович:

Эмоции непередаваемые. Родились мы ровненько в 00:00, то есть мы еще успели на День матери. Долгожданный сыночек.

Екатерина Солчанская:

Хорошо, роды прошли быстро, специалисты прекрасные, помогали очень.

Алена Кожич:

У меня девочка Анечка, это столько эмоций, конечно – слезы, радость непередаваемую чувствую. Теплые чувства, особенно когда держишь на ручках, хочется зацеловать ее прямо всю полностью!

Ольга Шапетько, заместитель главврача клинического родильного дома Минской области:

За девять месяцев 2023 года у нас родилось 1 480 детей. Особенность нашей работы в том, что мы работаем в выходные и праздничные дни, в круглосуточном режиме 24/7. Все наши сотрудники стараются создать благоприятные условия для того, чтобы этот момент запомнился им как самый счастливый в их жизни.

Татьяна Гурьева, председатель Минской областной организации РОО «Белая Русь»:

Мы уделяем внимание нашему подрастающему поколению. И мы, общественники, как никто другой должны вести как мамочек, так и их деток в перспективе, вводить их во взрослую общественную жизнь и показывать, что сегодня надо жить неравнодушным друг к другу, надо участвовать в жизни каждого, жизни семьи, уделять внимание каждому. И чем больше нас будет, тем крепче мы станем.