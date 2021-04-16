«Чувствуешь себя увереннее». Зачем минская милиции набирает в помощь дружинников?

Новости Беларуси. Следить за порядком на улицах Минска милиционерам помогают дружинники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только в Первомайском районе добровольный отряд насчитывает 10 человек. Они патрулируют улицы, помогают правоохранителям в перевоспитании недобросовестных граждан, проводят профилактические беседы. Узнать дружинников можно по специальным жилетам и красной повязке. Чтобы присоединиться к отряду, достаточно обратиться в РУВД.

Руслан Новицкий, участник территориальной народной дружины первомайского района:

Очень интересно. Нас привлекают в помощь участковым инспекторам, также привлекают в помощь ГАИ – дежурим вместе с госавтоинспекцией на перекрестках, тем более я живу в этом районе, то есть район мне знаком. Может, с моей помощью немножко тут как-то поспокойнее будет.