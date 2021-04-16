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«Чувствуешь себя увереннее». Зачем минская милиции набирает в помощь дружинников?

16 апреля 2021 19:40
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Новости Беларуси. Следить за порядком на улицах Минска милиционерам помогают дружинники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чувствуешь себя увереннее». Зачем минская милиции набирает в помощь дружинников?-1

Только в Первомайском районе добровольный отряд насчитывает 10 человек. Они патрулируют улицы, помогают правоохранителям в перевоспитании недобросовестных граждан, проводят профилактические беседы. Узнать дружинников можно по специальным жилетам и красной повязке. Чтобы присоединиться к отряду, достаточно обратиться в РУВД.

«Чувствуешь себя увереннее». Зачем минская милиции набирает в помощь дружинников?-4

Руслан Новицкий, участник территориальной народной дружины первомайского района:
Очень интересно. Нас привлекают в помощь участковым инспекторам, также привлекают в помощь ГАИ – дежурим вместе с госавтоинспекцией на перекрестках, тем более я живу в этом районе, то есть район мне знаком. Может, с моей помощью немножко тут как-то поспокойнее будет.

«Чувствуешь себя увереннее». Зачем минская милиции набирает в помощь дружинников?-7

Вадим Воскресенский, участковый инспектор милиции Первомайского РУВД:
Двое – это одно дело, а когда вас уже четверо-пятеро – это уже другой разговор. Ну, чувствуешь себя увереннее, соответственно спокойнее. Такая же ситуация, например, когда выбываешь на подотчетное помещение. То есть с тобой есть эти люди, которые тебе помогут.

# Милиция Беларуси # общество # Руслан Новицкий # Вадим Воскресенский # Фотофакт

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