«Куда деваться, годами никто ничего не делал». Почему белорусы поджигают сухую траву, несмотря на запрет?

Новости Беларуси. Число пожаров в экосистемах Беларуси с начала 2021 года вплотную приблизилось к полутора тысячам. Огнем уничтожены десятки гектаров сухой травы и леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От весенних палов страдает не только флора, но и фауна. Насекомые, ежи, грызуны, гнездящиеся на земле птицы – огонь уничтожает на своем пути все живое. Люди не исключение. Жертвами весенних палов на этой неделе стали сразу четыре человека: в Минской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Еще четверо получили ожоги. Подробности в материале Александра Добрияна.

Александр Добриян, корреспондент:

Установить, из-за чего возник этот пожар, сейчас невозможно. Деревенские огороды буквально в сотне метров от этого места. Интересный факт: местные жители абсолютно никак не реагируют на происходящее.

В службу спасения из Ручеевки мы звоним первыми. Хотя горит здесь явно давно. – А не знаете, кто поджег?

– Это у преда спросите. Куда мусор людям девать? Ни одной мусорки нет.

В причинах пожара разберутся сотрудники МЧС. Они же оперативно устранили и возгорание. На тушение ушло не больше 10 минут. Возвращаясь к реакции на пожар людей. На этой неделе настоящим мемом стал рыбак из Слуцка. Кадры невозмутимо рыбачащего на фоне бушующего пожара мужчины облетели интернет. Такая неединичная беспечность удивляет и настораживает.

Александр Добриян:

Для того чтобы начался пожар, сейчас достаточно брошеного окурка. Скорее всего именно так произошло в этом месте. Рядом с дорогой горит сухая трава. И такие очаги сейчас повсеместно. Прямо с этого места виден еще один пожар. Там, за моей спиной, за холмом, подымается белый дым. Скорее всего тот очаг гораздо больше по объемам. Потушить обочину, пока огонь не набрал силу, несложно. У нас ушло на это меньше минуты. Отправляемся к следующему возгоранию. Расскажите, а вот так вот можно выжигать?