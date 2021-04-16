«Её бы размели, как горячие пирожки». Почему сейчас нет интереса к вакцине от коронавируса?

Илона Волынец, ведущая: Ну, вот вы заговорили про прививки. Давайте будем откровенными: если бы эта прививка появилась год назад, у нас, возможно бы, народ дрался бы за эту прививку. А сейчас, ну, не выстраиваются прямо огромные очереди желающих сделать себе прививку. Почему? Потому что многие переболели или распространилось, как вы говорите, много страшилок в интернете. Почему такого интереса нет?

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Это очень сложная проблема, очень комплексная. Правильно вы сказали: «Если бы сразу». «О, окей, через неделю будет вакцина». Поверьте, ее бы размели, как горячие пирожки. Мир был в панике. Была инфодемия, правильно про это говорили. Все СМИ, все люди были напуганы, они не знали, что случилось. Люди заболевают, тяжелые осложнения, люди умирают. Европа показывала страшные вещи, вообще в уме не складывающиеся.

Прошло время: человек привыкает. Вот банальная просто наша привычка, это один раз. Второе – все-таки борьба конкуренций. Мы прекрасно понимаем, что при производстве любого препарата – очень большие деньги, и это, поверьте, не тысячи и даже не миллионы – это сотни миллионов долларов тратятся на рекламу. И не только на рекламу, но и на антирекламу. Поэтому здесь пошла уже борьба конкурентов, да. Подождите – против российской вакцины, мы сейчас свою, европейскую сделаем.

Илона Волынец:

Как человек рассуждает: «Ну, российская – это хорошо. Она тут все время у нас будет, подожду-ка я европейскую».

Дмитрий Шевцов:

Да. Ну, это же Европа, да, понимаете.