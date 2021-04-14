«Сокращает ненужную дистанцию между пациентом и врачом». Какие технологии используют белорусские медики?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Как работается врачам в новых IT-условиях? А еще третья волна пандемии, вакцинация, ковидная безопасность. А вообще, с гостем нашей программы можно обсуждать любые темы: от здравоохранения до общественно-политической ситуации в стране и мире.
У нас в студии экс-депутат, председатель Белорусской ассоциации врачей, главврач 1-й столичной больницы Дмитрий Шевцов. Рассказывайте, идея с планшетами ваша?
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Наша. Вы знаете, я всегда сторонник развития именно информационных технологий в здравоохранении, потому что за этим будущее, во-первых. Во-вторых, это сокращает ненужную дистанцию между пациентом и врачом. Плюс, помогает принятию различных решений. Мы сделали такой пилотный проект вместе с Белорусской ассоциацией врачей. Вот как раз мы взяли пилотный проект: наше одно из инфарктных отделений. Вот у нас все врачи сейчас работают с этими планшетами.
Пока мы обеспечили в рамках стационара доступ к АИС «Клиника» через сеть Wi-Fi. Но, работаем для того, чтобы врачи наши могли работать на планшетах дистанционно. Почему дистанционно необходимо? Потому что когда врач лечащий уходит в пятницу домой... Это не панацея, это…
Илона Волынец:
То есть это не значит, что 24 часа в сутки врач должен работать?
Дмитрий Шевцов:
Я не сторонник того, чтобы врач занимался пациентом 24 часа в сутки. Приходит дежурная смена. Но он назначает некоторым пациентам, которых оставляет под наблюдением, анализы. Чтобы не перезванивать на пост девочкам, чтобы не связываться с врачом: как у него там дела, с лаборатории пришли результаты, либо нет. Он зашел, посмотрел. Это один вопрос.
Во-вторых, контроль качества со стороны заведующего отделением. Это тоже очень важно, когда она может зайти на выходных, посмотреть, как идут дела с пациентами, которые оставлены под наблюдением. Какое динамическое изменение состояния и дальше подкорректировать лечение, связаться с дежурным врачом, с административным. Это все улучшает качество лечения наших пациентов и упрощает работу наших врачей.