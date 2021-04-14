«Сокращает ненужную дистанцию между пациентом и врачом». Какие технологии используют белорусские медики?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.

Илона Волынец, ведущая:

Как работается врачам в новых IT-условиях? А еще третья волна пандемии, вакцинация, ковидная безопасность. А вообще, с гостем нашей программы можно обсуждать любые темы: от здравоохранения до общественно-политической ситуации в стране и мире. У нас в студии экс-депутат, председатель Белорусской ассоциации врачей, главврач 1-й столичной больницы Дмитрий Шевцов. Рассказывайте, идея с планшетами ваша?

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Наша. Вы знаете, я всегда сторонник развития именно информационных технологий в здравоохранении, потому что за этим будущее, во-первых. Во-вторых, это сокращает ненужную дистанцию между пациентом и врачом. Плюс, помогает принятию различных решений. Мы сделали такой пилотный проект вместе с Белорусской ассоциацией врачей. Вот как раз мы взяли пилотный проект: наше одно из инфарктных отделений. Вот у нас все врачи сейчас работают с этими планшетами. Пока мы обеспечили в рамках стационара доступ к АИС «Клиника» через сеть Wi-Fi. Но, работаем для того, чтобы врачи наши могли работать на планшетах дистанционно. Почему дистанционно необходимо? Потому что когда врач лечащий уходит в пятницу домой... Это не панацея, это… Илона Волынец:

То есть это не значит, что 24 часа в сутки врач должен работать?