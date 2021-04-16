В Минске в день республиканского субботника изменится расписание общественного транспорта

Новости Беларуси. Поезда двух линий метрополитена 17 апреля будут работать по графику рабочей субботы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А для некоторого наземного транспорта и вовсе изменят расписание.

График скорректировали, чтобы пассажирам было удобно добираться к местам проведения республиканского субботника. На Московской и Автозаводской линиях метро интервал движения поездов в утренние часы пик составит три минуты, а в вечерние – пять-шесть. Для многих автобусов, троллейбусов и трамваев организуют дополнительные рейсы или переведут маршруты на график буднего дня.