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Марзалюк: мы сейчас наблюдаем попытку новой тотальной унификации мира

18 ноября 2021 16:47
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Новости Беларуси. Попытка новой тотальной унификации мира. Что это? Историк и парламентарий Игорь Марзалюк поможет разобраться в этом, а также расскажет об отличиях Запада и Востока.  

Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Марзалюк: мы сейчас наблюдаем попытку новой тотальной унификации мира-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
У нас с учетом концептуального разнообразия подходов и различного спектра мнений, витающих в обществе (в том числе во властных элитах) наблюдается то, что я бы назвал «синдромом вокзала»: человек вроде бы и билет купил, а куда ехать – на Запад или на Восток – не знает. Разберемся для начала, что такое Восток для западного человека, ученого, интеллектуала и политика.  

Марзалюк: мы сейчас наблюдаем попытку новой тотальной унификации мира-4

Помните знаменитое изречение Редьярда Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток»? В нем представлено историко-культурное деление мира на якобы две несоединимые противоположности. Хотя, если вспомним хорошенько, стихотворение «Баллада о Востоке и Западе» заканчивается словами «Но нет Востока и Запада нет». Но, как правило, любят вспоминать и произносить именно первую строку. Так в чем дело?  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Редьярд Киплинг # Фотофакт

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