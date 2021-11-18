Марзалюк: мы сейчас наблюдаем попытку новой тотальной унификации мира

Новости Беларуси. Попытка новой тотальной унификации мира. Что это? Историк и парламентарий Игорь Марзалюк поможет разобраться в этом, а также расскажет об отличиях Запада и Востока. Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас с учетом концептуального разнообразия подходов и различного спектра мнений, витающих в обществе (в том числе во властных элитах) наблюдается то, что я бы назвал «синдромом вокзала»: человек вроде бы и билет купил, а куда ехать – на Запад или на Восток – не знает. Разберемся для начала, что такое Восток для западного человека, ученого, интеллектуала и политика.