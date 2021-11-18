Эта районка использует соцсети лучше медиа-гигантов. Как жители Берёзовского района могут решить любую проблему?

Новости Беларуси. Социальные сети и мессенджеры стали закономерным продолжением работы средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Региональная пресса и вовсе оказывается практически лицом к лицу со своим читателем. Проблемы и нерешенные вопросы переходят в онлайн – комментарии под постами и сообщения в чат-ботах. В Березовской районной газете и вовсе каждый месяц предлагают своим подписчикам вступить в должность главы района, руководителя больницы или школы. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Здесь очень хорошо видно, как постоянный рост подписчиков идет. Июль – 1 250 где-то. И сейчас более 2 250.

Апгрейд своих социальных сетей и позиций в интернете районная газета Березы провела ровно год назад. Сперва сайт районки превратили в информационный портал Березовского района – население сегодня порядка 60 тысяч человек. А следом подтянули все соцсети – Instagram и Telegram. Сеть Павла Дурова сегодня работает точнее сарафанного радио – емко оперативно и по существу. Совокупная интернет-аудитория – больше 17 тысяч человек.

Александра Дербис, заведующая отделом интернет-ресурсов информационного портала «Береза.by»:

Сильно зависит от новостей. Инфоповоды были хорошие. Скачок произошел 17 сентября. После этой даты, когда День народного единства прошел. Тогда тоже сильно выросли и в Instagram, и в Telegram.

Диванные эксперты в бой. Каждый месяц редакция предлагает в Telegram подписчикам вступить в новую должность – от председателя райисполкома до главврача больницы. Свои управленческие решения фолловеры отправляют в чат-бот, можно анонимно. Затем подборка идей публикуется на сайте и в газете. 12 опросов, каждый собирает несколько десятков откликов.

Александра Дербис:

Больше всего ответов у опроса «Если бы я был главным врачом ЦРБ». К примеру, нашел бы альтернативу очередям в 6 утра за талоном к врачу. Вернула бы медкомисии в школы, чтобы родители с детьми не штурмовали поликлинику в месяц рождения перед учебным годом. Именно после этого опроса наш журналист пошел на интервью с главным врачом ЦРБ. Кто-то писал: я бы в городе установил светофоры на улице Владимира Ленина и 17 сентября, а так же возле СШ № 3. Кстати, год назад на этом месте, около школы № 3, появился светофор.

Целый микрорайон жилой застройки, узкая улица и школа на несколько сотен учеников. Каждое утро здесь разыгрывался настоящий транспортный коллапс. Подвезти ребенка и безопасно высадить его было невозможно. После обсуждения в социальных сетях местные власти вышли на решение – строительство парковки. Маленькая Вера уже третий год наравне со здоровыми детками посещают школу, но только теперь ее мама Елена может справляться с коляской без лишних хлопот.

Елена Павлюкович, жительница Березы:

Очень неудобно нам было с дороги добираться. Потому что надо и машину поставить, и коляску достать, и дверь открыть широко, чтобы высадить ребенка. Как бы здесь удобно. И всем удобно, я думаю, и всем родителям первоклашек. Из же отвозят в школу, забирают в обед. Спасибо большое городу.

Оперативные опросы, когда обсуждения не избежать. В социальных сетях сами журналисты забрасывают удочку с новацией, о которой говорят в кабинетах райисполкома, и смотрят на реакцию людей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Этот перекресток в Березе называют с чертовщинкой, и это не удивительно, ведь здесь проходят часто аварии. Плохая видимость и узость проезда. После очередного неприятного инцидента о безопасности движения заговорили на информационном портале «Береза.by».

Вводить или не вводить одностороннее движение, спросили у самих горожан. Несколько сотен голосов, и вот уже два месяца жители Березы привыкают к новому знаку. А родителям, которые подвозили малышей к детскому саду, стало спокойнее.