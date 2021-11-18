Гневный комментарий в соцсети помог этим журналистам расследовать недоплаты на одном из предприятий. Рассказываем подробности

Новости Беларуси. Социальные сети и мессенджеры стали закономерным продолжением работы средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Региональная пресса и вовсе оказывается практически лицом к лицу со своим читателем. Проблемы и нерешенные вопросы переходят в онлайн – комментарии под постами и сообщения в чат-ботах. В Березовской районной газете и вовсе каждый месяц предлагают своим подписчикам вступить в должность главы района, руководителя больницы или школы.

Активизировать работу в социальных сетях решили и в Гомельской районной газете «Маяк». Они ведут Telegram-чат и аккаунт в TikTok. Подписчиков пока немного, однако редакторы считают, что фолловерам нужно дать время, чтобы освоиться. Тем более что высказаться в интернете порой проще, чем позвонить на горячую линию. Так, один гневный комментарий в 2021 году вывел журналистов на тропу расследования. Под статьей о размере зарплат в сфере АПК подписчица пожаловалась на свое предприятие. Разбирались предметно.

Ирина Коновалова, главный редактор гомельской районной газеты «Маяк»:

Мы выехали совместно с председателем районного профсоюза и председателем районного объединения профсоюза АПК. И уже непосредственно на месте, пообщавшись с людьми, проверив документы, мы посмотрели, что та информация, которая была изначально подана в нашем материале – данную информацию комментировал председатель районного объединения профсоюза АПК – подтвердилась. И мы опубликовали вдогонку к нашему материалу статью с конкретными цифрами, фактами.

Развенчивать фейки, увы, уже часть работы, но все же чаще журналистам приходится разбираться с реальными проблемами и помогать читателям. Из наболевшего – отсутствие уличного освещения, плохие дороги, некачественная вода. Житель Зябровки Борис Козловских вместе с соседями несколько лет ждал капремонта в доме. Но долгожданная стройка обернулась затоплением квартир и многочисленными изъянами в работе бригады.

Борис Козловских, житель поселка Зябровка:

«Маяк» сразу зафиксировал нас, мы там высказали свои проблемы, нас было двое из наших жильцов. И они этот вопрос подняли. А потом выяснилось, что, оказывается, наш дом уже сдали, а все недостатки, которые были, остались. Хорошо, председатель райисполкома дал команду, и тут же начали тут все уточнять.

Журналистам проще достучаться до властей, да и предложить тему в редакцию можно в один клик. Если обращений от читателей нет, редакторы сами серфят по волнам интернета.

Ирина Громыко, заместитель главного редактора гомельской районной газеты «Маяк»:

Стараемся мониторить все чаты, в которых мы находимся. Чаты действуют дом, город, район, населенный пункт. Есть темы проблемного характера, мы их обрабатываем, изучаем, действительно ли имеет место такая ситуация проблемная. Если это действительно так, мы обращаемся в соответствии с компетенцией.