На месте современного Минска мог быть ещё один город – Немиза. Что об этом думают учёные?

1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

На некоторое время исследования Минского замчища останавливаются, но в конце 1950-х годов работы вновь возобновляются. На сей раз к изучению этого памятника приступает Эдуард Михайлович Загорульский.

Александра Вайтович, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ, кандидат исторических наук:

Тогда это был начинающий археолог, и он со всем жаром молодости приступает к раскопкам на этом памятнике. Он вскрывает свыше 1 000 квадратных метров, это большая площадь, и он во многом пересматривает выводы предшественника.

Полина Курлович, заведующая кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин БГУ:

Эдуард Міхайлавіч Загарульскі, як ён тлумачыць, чаму ўсё ж такі Мінск першапачаткова знаходзіўся на Свіслачы? Таму што ён адзначае, што ўзгадваецца яшчэ адзін горад Няміза, і такім чынам гэтая бітва магла адбыцца каля гэтага горада Няміза, а не ў месцы ўпадзення Нямігі ў Свіслач, дзе Мінскае замчышча знаходзіцца.

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:

І дарэчы заўважу: горад Няміза ёсць у спісе гарадоў, блізкіх і далёкіх, XIV стагоддзя. І побач з Нямігаю, з Нямізаю згадваецца і горад Менск. Полина Курлович:

Таксама сярод аргументаў тое, што ў прынцыпе ніякіх звестак аб пераносе горада не зафіксавана нідзе абсалютна.