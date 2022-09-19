На месте современного Минска мог быть ещё один город – Немиза. Что об этом думают учёные?
1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
На некоторое время исследования Минского замчища останавливаются, но в конце 1950-х годов работы вновь возобновляются. На сей раз к изучению этого памятника приступает Эдуард Михайлович Загорульский.
Александра Вайтович, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ, кандидат исторических наук:
Тогда это был начинающий археолог, и он со всем жаром молодости приступает к раскопкам на этом памятнике. Он вскрывает свыше 1 000 квадратных метров, это большая площадь, и он во многом пересматривает выводы предшественника.
Полина Курлович, заведующая кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин БГУ:
Эдуард Міхайлавіч Загарульскі, як ён тлумачыць, чаму ўсё ж такі Мінск першапачаткова знаходзіўся на Свіслачы? Таму што ён адзначае, што ўзгадваецца яшчэ адзін горад Няміза, і такім чынам гэтая бітва магла адбыцца каля гэтага горада Няміза, а не ў месцы ўпадзення Нямігі ў Свіслач, дзе Мінскае замчышча знаходзіцца.
Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:
І дарэчы заўважу: горад Няміза ёсць у спісе гарадоў, блізкіх і далёкіх, XIV стагоддзя. І побач з Нямігаю, з Нямізаю згадваецца і горад Менск.
Полина Курлович:
Таксама сярод аргументаў тое, што ў прынцыпе ніякіх звестак аб пераносе горада не зафіксавана нідзе абсалютна.
Споры продолжаются и даже набирают новую силу. Для дальнейшего изучения древнего Минска требуются еще более детальные исследования как городища на Менке, так и территории современного центра Минска. Этим занимается Георгий Васильевич Штыхов – белорусский историк, археолог, доктор исторических наук и профессор. В 1978 году он издает книгу «Города Полоцкой земли».
Сергей Тарасов:
У гэтай кнізе «Гарады Полацкай зямлі», выданне 1978 года, ён апісвае Менск на Менцы і Менск на Свіслачы. Таму што ён даследаваў і там, і там. Ну, не ён адзіны, канешне. Былі іншыя археолагі.
Александра Вайтович:
Полученные материалы смогли дать ученым возможность уточнить, скорректировать многие представления о времени функционирования замчища, о характере, об особенностях жизни людей на этом памятнике древности.
Раскопки продолжаются, и находки приводят уже к полемике нового поколения археологов. Где же все-таки был тот Менск, первое упоминание о котором в летописи связано с 1067 годом?
Читайте также:
«Приносила горожанам немало проблем». Почему в начале XX века захотели засыпать речку Немигу?
Город был в руинах, а раскопки всё равно вели. Как исследовали Минское замчище в 1945-м?
«Вот такой слоёный пирог». Посмотрите, как выглядят культурные слои Минска