Как вернуть деньги, если попались в ловушку мошенников? Поговорили с юристом

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Интернет-мошенники атакуют Беларусь, воруя конфиденциальные данные. Расскажем, почему они это делают, что такое вишинг и фишинг и можно ли вернуть деньги.

Анна Буйновская, юрист:

В настоящее время в Республике Беларусь количество таких преступлений, как интернет-мошенничество, значительно увеличилось, в разы. Существуют различные способы совершения этих преступлений. Основная цель мошенников – завладеть денежными средствами, которые есть на наших карточках, а также наличными – с просьбой перечислить на подконтрольные им счета. Бывают и другие цели, которые они преследуют, – это получить доступ к мессенджерам наших граждан, чтобы в дальнейшем обманывать других, либо же получить доступ к персональной информации, чтобы использовать ее при совершении других преступлений.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД:

Могут позвонить под видом участника дорожно-транспортного происшествия, либо нашим гражданам могут написать в социальных сетях под видом друзей и знакомых. Но самое главное – все эти способы совершения преступлений основаны на том, что с нашими гражданами связываются и под тем или иным предлогом выманивают либо денежные средства, либо реквизиты банковских платежных карт. Такие виды мошеннических действий называются вишинг и фишинг.

Александр Рингевич:

Вишинг – это способ совершения мошеннических действий в отношении наших граждан, когда им звонят. То есть это непосредственное общение с нашими гражданами посредством телефонной связи, мессенджеров. Фишинг – это способ совершения противоправных действий, когда с нашими гражданами переписываются, то есть им предоставляют так называемый поддельный фишинговый ресурс, ссылку на этот ресурс. Анна Буйновская:

Сайты-фальшивки того же, допустим, Wildberries, Aliexpress – это обычный сайт-дубль, который выглядит аналогичным образом, как настоящий сайт интернет-магазина, в котором вы выбрали товар. Вы вводите свои данные, данные платежной карты, перечисляете деньги. Товар вам не приходит, а на завтра этого сайта уже не существует. Сейчас встречаются мошеннические действия, например, связанные с интернет-магазином Kufar. Сначала мошенник, как правило, ведет длительный разговор либо переписку с продавцом товара с целью усыпить бдительность, то есть втирается в доверие.

После того как покупатель расположил к себе продавца, он говорит, что возникли проблемы с отправкой денег, тем временем бросая фальшивую ссылку, по которой и списываются деньги. Анна Буйновская:

Интернет-мошенничество наказывается в Республике Беларусь по статьям 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это похищение имущества путем модификации компьютерной информации. По статье 349 – это несанкционированный доступ к компьютерной информации. И по статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это мошенничество. Деньги можно вернуть, если своевременно обратиться в правоохранительные органы, с целью привлечения злоумышленника к уголовной ответственности. Если вы затянете время, то у мошенника будет больше шансов скрыться.