«Приносила горожанам немало проблем». Почему в начале XX века захотели засыпать речку Немигу?
1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
В 1925 году при Институте белорусской культуры создается Комиссия по охране памятников. Она занимается составлением списка объектов. Немаловажное место занимает Минское замчище. Комиссия приходит к выводу, что сердце города находится в чрезвычайно плачевном состоянии и его необходимо привести в надлежащий вид. Но реализация этих мероприятий на некоторое время затягивается.
Александра Вайтович, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ, кандидат исторических наук:
В 1926 году начались работы по доброупорядочиванию центра Минска. Река Немига, которая была центром старого города, приносила горожанам немало проблем, и в конце концов ее решили убрать в коллектор, чтобы как-то решить проблему с постоянными разливами реки.
Город был в руинах, а раскопки все равно вели. Как исследовали Минское замчище в 1945-м? Подробности.
Уже с начала XX века ведутся разговоры о необходимости заключить реку под землю. После революции о строительстве коллектора на некоторое время забывают, но Немига продолжает доставлять неудобства городским жителям и властям. И уже при советской власти в 1926 году нижнюю часть Немиги берут в железобетонный коллектор. У сотрудников Института белорусской культуры не оказывается возможности проводить раскопки на месте земляных работ, но удается вести археологический надзор. Они наблюдают за теми работами, которые здесь проводят, и описывают объекты, встречающиеся в котловане.
Александра Вайтович:
Работами по археологическому надзору руководил известный ученый, архивист, а также человек, который был не чужд археологии, Дмитрий Иванович Довгялло. И, судя по всему, участие в этих обследованиях принимал и студент БГУ, тогда еще студент БГУ, Александр Дмитриевич Коваленя. В процессе этих работ было собрано немало предметов, и они были особой гордостью Белорусского государственного музея и неоднократно в 1920-е годы экспонировались.