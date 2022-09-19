Очередная сессия Палаты представителей начнёт работу 20 сентября

Новости Беларуси. В Палате представителей находится около 40 законопроектов, половина из них уже включена в график работы. Уже завтра, 20 сентября, у депутатов откроется очередная – девятая – сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы на нее озвучили депутаты. Среди ключевых законопроектов – «О гражданстве» и «Об амнистии». Они напрямую касаются национальной безопасности государства. Задача парламентариев – взвешенно и внимательно пропустить все параграфы через призму сохранения стабильности и спокойствия в обществе.