Очередная сессия Палаты представителей начнёт работу 20 сентября
Новости Беларуси. В Палате представителей находится около 40 законопроектов, половина из них уже включена в график работы. Уже завтра, 20 сентября, у депутатов откроется очередная – девятая – сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планы на нее озвучили депутаты. Среди ключевых законопроектов – «О гражданстве» и «Об амнистии». Они напрямую касаются национальной безопасности государства. Задача парламентариев – взвешенно и внимательно пропустить все параграфы через призму сохранения стабильности и спокойствия в обществе.
Вопросы рассматриваются самые разные – от развития предпринимательства в условиях санкций до молодежной политики. Большое внимание на этот раз уделят конституционным преобразованиям. Со слов спикера нижней палаты белорусского парламента, законы, которые регулируют работу органов власти, развитие партийной системы страны и гражданского общества, должны быть доработаны и приняты до конца года.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ряд законопроектов будут рассмотрены в первом чтении. Это законопроекты, касающиеся изменения налогового законодательства, законов о трудовых отношениях. Ряд законопроектов подготовлены к рассмотрению во втором чтении – по бухгалтерскому учету и отчетности, донорству крови, государственной молодежной политике и так далее. Большой блок на эту сессию представляют собой вопросы, касающиеся урегулирования международных отношений. Будет ратифицирован ряд соглашений, в первую очередь касающихся сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Также депутаты решительно настроены на межпарламентское сотрудничество с соседями и западными партнерами, что только укрепит статус Беларуси как мирного государства. Сессия у законотворцев отныне будет длиться практически целый год. Это позволит парламентариям наиболее эффективно и быстро принимать важные для страны решения.