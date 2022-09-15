Город был в руинах, а раскопки всё равно вели. Как исследовали Минское замчище в 1945-м?

1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В конце 1920-х годов в изучении древнего Минска закручивается новый сюжет. Историк Антон Никитич Ясинский, исходя из отсутствия в Минске находок материальных остатков древнее XVI-XVII веков, выдвигает неожиданную гипотезу. «Приносила горожанам немало проблем». Почему в начале XX века захотели засыпать речку Немигу? Читайте далее.

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:

Гэта быў надзвычай цікавы чалавек, дастаткова сказаць, што, напрыклад, той самы Ясінскі быў адным са складальнікаў знакамітага слоўніка Бракгаўза і Эфрона. Гэта да рэвалюцыі. А пасля рэвалюцыі ў 1920-1930-я гады ён быў удзельнікам укладання Малой савецкай энцыклапедыі. І вось у гэтай самай Малой савецкай энцыклапедыі артыкул пра Мінск, Менск, дзе Ясінскі піша, што хутчэй за ўсё горад пачынаўся не тут, на Свіслачы, не на Нямізе, а ёсць такое гарадзішча недалёка, гэта літаральна 16 кіламетраў паміж нашымі помнікамі археалагічнымі, на раце Менке, якая хутчэй за ўсё і дала назву гэтаму гораду.

В 1920-1930 годы произвести раскопки на территории Минского замчища из-за плотной застройки районов каменными домами невозможно. А вот на городище на Менке препятствий для изучения нет. В 1935 году археологи Александр Лявданский и Александр Коваленя в ходе небольших раскопок обнаруживают старинную керамику.

Александра Вайтович, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ, кандидат исторических наук:

В 1935 году опубликовали небольшую заметку в газете «Звязда», посвященную поискам первоначального Минска. И там они озвучили идею Ясинского. Рассказали о том, что проводили небольшие работы, и писали о том, что, наверное, Ясинский прав.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Они приняли эту версию и высказали мнение, что да, реально они были на этом городище, собирали керамику, подтвердили, что время подходит, синхронно.

Гипотеза Ясинского становится широко известной среди историков и археологов. Некоторым она кажется правдоподобной, тем более что до Великой Отечественной войны неоднократные попытки археологов найти вещественные доказательства существования в районе впадения Немиги в Свислочь центра древнерусского града безрезультатны. Решить спор о месте расположения древнего Минска становится возможным лишь путем организации в районе впадения Немиги в Свислочь систематических археологических раскопок. Но в 1941 году в Минск приходит война.

Александра Вайтович:

В 1944 году в Москве в эвакуации начинает работу Институт истории Академии наук БССР. При нем работает отдел археологии, его возглавляет Константин Михайлович Прикарпович, фактически единственный археолог, работавший до войны в Минске.

Уже в эвакуации планируется проведение раскопок на замчище. Вскоре после освобождения Минска возвращается Институт истории Академии наук БССР, и уже в сентябре 1945 года археологи начинают изучать Минское замчище. Город практически полностью разрушен, но люди полны надежд и энтузиазма и всеми силами под руководством Василия Родионовича Тарасенко начинают работы. Александра Вайтович:

А это было очень сложно. Историки вспоминали, что работы велись какими-то самотужными инструментами, сделанными самым примитивным способом. Не было людей, которые могли бы проводить раскопки.

Вадим Кошман, заведующий Центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

В войну та территория достаточно сильно пострадала от бомбежек, причем она страдала от бомбежек с 1941 по 1944 год.