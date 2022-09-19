Какая обратная сторона золотой медали и почему у чемпионов не бывает праздников? Поговорили с Екатериной Карстен
Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Чествуем сегодня лучших представителей своей сферы, удостоенных званий «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». К слову, этому статусу в 2022 году исполнилось 55 лет. Два титула удостаиваются очень редко – раз в несколько лет. Последний раз он присуждался в 2017 году. И сейчас единственный, кто удостоился такой чести, стала легендарная белорусская гребчиха, которая более 20 раз поднималась на пьедестал почета. Екатерину Карстен мы пригласили сегодня в студию. На протяжении долгих лет она была главным лицом не только белорусской, но и мировой академической гребли. На счету у белоруски 16 медалей с чемпионатов мира, в том числе 6 золотых. В ее карьере было 7 Олимпиад. В 2008 году Екатерина стала первым в истории Беларуси кавалером ордена Отечества. Екатерина, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от присвоения почетного статуса. Он действительно уникальный. Насколько я понимаю, за 15 лет он присуждается только третий раз. И это вы.
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка:
Мне, конечно, очень приятно, что меня выбрали.
Екатерина Забенько:
Многие ваши коллеги и соперники назвали вас Екатериной Великой. Я сразу параллели провожу со словом «первая». Кем вы мечтали стать в детстве?
Екатерина Карстен:
Я мечтала работать в детском саду, я любила детей и люблю до сих пор, мне интересно с ними. Даже не было в мечтах попасть в спорт, но мне очень он нравился. Я участвовала во многих школьных соревнованиях по разным видам спорта: по легкой атлетике, по лыжам. В принципе, я мечтала где-то далеко: вот бы попасть куда-то в большой спорт. Но это я никому не озвучивала, это только у меня было.
Екатерина Забенько:
Получается, с 15 лет вы в гребле, то есть 35 лет на данный момент. Три года вы уже закончили спортивную карьеру, но тем не менее никогда не пожалели? Никто в палки колеса не ставил вам?
Екатерина Карстен:
Не пожалела. Конечно, было всякое. Был такой случай, что я даже уезжала из страны. Я хотела дальше заниматься, и тренер решила отдать меня в Россию, потому что в Беларуси я не смогла бы тренироваться, пока гостренер не обратился к министру спорта, и уже министр спорта решал мою судьбу.
Екатерина Забенько:
Даже пришлось решать вопрос на высшем уровне. Знаете что? Очень хорошо, что вас тогда отвоевали и оставили бороться за нашу страну, потому что вы ее прославили на весь мир.
Екатерина Карстен:
Это как раз было накануне Олимпийских игр, отбора на Олимпиаду, которая проходила в Атланте, где я завоевала золото первое.
Екатерина Забенько:
Я думаю, что, наверное, вы можете сравнить статус почетного гражданина Минска с золотой медалью какого-нибудь серьезного чемпионата.
Екатерина Карстен:
Согласна. Это очень статусное звание, и оно будет в коллекции всех медалей моих.
Екатерина Забенько:
Вы побывали в огромном количестве стран, много где представляли интересы Беларуси, выступали под нашим флагом. Какие ваши эмоции, возвращаясь в Минск? Любите этот город? Нравится он вам по-настоящему, сравнивая с другими зарубежными городами?
Екатерина Карстен:
Очень нравится мне Минск. Я долго не жила в этом городе, но выступала, конечно, за Беларусь, и когда вернулась, то увидела, что этот города расцвел. Меня удивило, что наш город может быть таким красивым.
Екатерина Забенько:
Огромное количество хороших событий произошло с вами по возвращении в Беларусь. В этом году вы отметили 50-летие. Буквально 2 июня вас поздравляла вся страна, в том числе Президент Беларуси. Я думаю, что это очень почетно, мы все прекрасно знаем его отношение к спорту, особенно к людям, которые показывали такие результаты в мире, как вы. Наверное, одним из самых больших подарков в этот день стала Почетная грамота НОК нашей страны. Поделитесь впечатлениями от всего этого, потому что день рождения в необычной среде. Традиционно вы его встречали то в поезде, то в самолете, то где-нибудь на сборах, а в этом году даже позволили себе паузу, чтобы встретить 50-летие как следует.
Екатерина Карстен:
Да, мне очень приятно, что НОК мне вручил Почетную грамоту именно в юбилей. Это было сюрпризом для меня. Это стало основным подарком в честь моего дня рождения.
Екатерина Забенько:
Сейчас вы тренер. Перерыв после окончания спортивной карьеры оказался недолгим. Каким вы видите будущее белорусской академической гребли? Какой вы видите потенциал у этих ребят?
Екатерина Карстен:
Желаю всем спортсменам Беларуси, чтобы восстановилось все, чтобы они участвовали на международных соревнованиях. Именно в нашем виде спорта есть достойная молодежь. Я надеюсь, они будут выступать на соревнованиях достойно.
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