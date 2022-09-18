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«Вот такой пирог». Посмотрите, как выглядят культурные слои Минска

18 сентября 2022 12:00
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1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

«Вот такой пирог». Посмотрите, как выглядят культурные слои Минска-1

В ходе проведения археологических раскопок изучаются культурные слои, которые остаются в результате жизнедеятельности человека. Взаимное расположение культурных слоев относительно друг друга и перекрывающих их природных пород в археологии называют стратиграфией.

Город был в руинах, а раскопки все равно вели. Как исследовали Минское замчище в 1945-м? Подробности.

«Вот такой пирог». Посмотрите, как выглядят культурные слои Минска-4

Елена Драбо, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
То есть проще говоря, если бы мы с вами заглянули бы под землю в районе Минского замчища, мы бы увидели вот такой слоеный пирог, в котором бы по временам эти слои разложились бы. Самый нижний слой это как раз таки белого цвета известь. Она использовалась при строительстве храма, первого храма, который был в Минске. Затем выше следы жизнедеятельности человека, в том числе и животных.

То есть напластование соломы, земли сбитой, чуть выше поднимаясь, мы с вами видим остатки первых деревянных срубов, которые также находились на этой территории. Остатки глиняной керамики. И уже поднимаясь к XVII-XVIII веку – только брусчатка, песок, земля, а затем уже и асфальт.

«Приносила горожанам немало проблем». Почему в начале XX века захотели засыпать речку Немигу? Читайте далее.

# Археология # общество # Елена Драбо # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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