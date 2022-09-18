«Вот такой пирог». Посмотрите, как выглядят культурные слои Минска

1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Елена Драбо, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

То есть проще говоря, если бы мы с вами заглянули бы под землю в районе Минского замчища, мы бы увидели вот такой слоеный пирог, в котором бы по временам эти слои разложились бы. Самый нижний слой – это как раз таки белого цвета известь. Она использовалась при строительстве храма, первого храма, который был в Минске. Затем выше – следы жизнедеятельности человека, в том числе и животных.

То есть напластование соломы, земли сбитой, чуть выше поднимаясь, мы с вами видим остатки первых деревянных срубов, которые также находились на этой территории. Остатки глиняной керамики. И уже поднимаясь к XVII-XVIII веку – только брусчатка, песок, земля, а затем уже и асфальт.