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Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

19 октября 2018 16:01
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Александр – профессиональный солист.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -1

В отселённую деревню Выдренка приезжают паломники со всего мира.

Именно здесь стоит уникальный храм Дмитрия Ростовского.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -4

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -6

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -8

Александр Титов, паломник (Россия):
Мы в Беларуси бываем часто. Приехали из Москвы. Приезжаем к родственникам, погостить в Краснополье.

Первый раз мы в этом божественном месте.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -11

Несмотря на то, что здесь прошла эта беда, люди приезжают сюда очиститься душой, помолиться.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -14

Максим Валющенко, паломник (Россия):
Очень нравится природа, спокойствие, тишина, чистый воздух.

Хочется возвращаться всё время.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -17

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -19

Александр Привалов, житель Краснополья:
Приезжают из Казани, Санкт-Петербурга, Украины, из Италии часто приезжают.

Об этом храме разнеслась слава даже до Америки.

В Америке даже знают. Это точно! В Москве, на Рублёвке есть одна художница, которая пишет картины с этого храма.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -22

Памятнику деревянного зодчества более 110 лет. По легенде, в здешних местах жила помещица Барановская. У женщины были больные ноги. Помочь не могли даже опытные эскулапы. И вот во сне барыня получила знак: мол, излечишься, если построишь церковь.

Возвели храм без единого гвоздя, а чудеса случались здесь не раз.

«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако

Из Минска на Краснопольщину отец Виктор переехал восемь лет назад. Восстанавливали храм всем миром.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -25

Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:
Когда я приехал сюда – это моя родина – конечно, я думал – не выдержу здесь. Потому что тут было запустение.

Как джунгли какие-то были – заросшее всё.

Я глянул и подумал, что задний ход нельзя давать, надо идти вперёд. И, слава Богу, что как-то потихоньку-потихоньку пошло. И пошли люди. Люди стали тянуться не только из деревень, но и из разных городов.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -28

Выстоял храм и после чернобыльской беды, и после Великой Отечественной. До войны на территории района было двенадцать церквей. Осталась только одна. Здесь – в Выдренке.

Простреленная навылет старинная икона – одна из самых почитаемых в храме.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -31

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -33

А на звоннице вместо колокола – фрагменты авиационной бомбы.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -36

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Вынули взрывчатку, могло разорвать каждого, кто это делал.

Отец Виктор:
Обрезали и повесили, и получились колокола.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -39

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Где-нибудь есть ещё такое?

Игорь Марзалюк:
Нет. Это – эксклюзив Краснопольский.

Отец Виктор:
Только здесь, больше нигде нет.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье -42

Только здесь колокола звенят с каким-то особым надрывом.  

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

# Церковь # Культура # Игорь Марзалюк # Александр Титов # Максим Валющенко # Александр Привалов

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