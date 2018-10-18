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«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца

18 октября 2018 17:29
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Новости Беларуси. Когда собака не друг, а угроза: бездомные псы держат в страхе жителей Каменца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-1

На агрессивное поведение четвероногих жалуются родители. Отправлять детей в школу одних теперь попросту страшно. Решить проблему беспризорных собак пытались местные коммунальщики, но пока безрезультатно. Корреспондент Петр Бутрим выехал на место.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-4

Отправлять сына в школу одного Татьяна Жук с недавних пор не рискует. На окраине районного центра орудуют десятки бродячих псов. Собаки, за которыми нет присмотра, всегда во дворе или за углом. Для второклассника, по мнению мамы, слишком экстремальный маршрут. 

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-7

Татьяна Жук, жительница Каменца:
Стая собак ходит. Родители беспокоятся. Они очень агрессивны, лают. Бывает такое, что ребенок стоит, боится пройти – они не пропускают.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-10

И таких примеров очень много, буквально на каждом шагу. Местного дворника хоть и знает каждая собака, сама же девушка держит дистанцию. Не так давно от острых зубов бездомного пса пострадала ее дочь. 

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-13

Укусили, и температура у нее поднялась в школе.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-16

С просьбой разобраться с бродячими собаками жильцы домов на окраине города не раз обращались в ЖКХ. Там о проблеме знают. Но в то же время уверены: бригада с ловцом и ветврачом приезжает в Каменец регулярно.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-19

Станислав Семененко, заместитель директора Каменецкого ЖКХ:
На два месяца составляется график отлова безнадзорных собак. Дается информация в районную газету, оповещаются сельские советы.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-22

Но, как выяснилось, обычного графика отлова для этой ситуации недостаточно, работают и экстренные бригады. Как нам рассказали, на прошлой неделе с улиц города вывезли больше 20 бездомных животных. Казалось бы, проблема решена. Но реальная картина во дворах все еще говорит об обратном.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-25

Петр Бутрим, СТВ: 
В этом дворе порой насчитывают больше десятка беспризорных псов. И если днем они ведут себя достаточно спокойно, то вечером и ночью голодные собаки становятся более агрессивными. Особенно тревожно тем, кто ходит здесь каждый день.  

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-28

И все же, как ни парадоксально, но в этой проблеме чаще всего виноваты сами люди. Бездомных дворняг жалеют и подкармливают – те и не спешат уходить. Василий Бочай носит еду сразу семерым, но уследить за каждым питомцем пенсионер не в силах.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-31

Василий Бочай, житель Каменца:
Людям не понравилось. Да, многовато, я согласен, что не должно быть столько собак. Я неоднократно говорил: заберите этих маленьких собак, они здесь не должны быть.

«Они очень агрессивны, лают»: бездомные собаки держат в страхе жителей Каменца-34

Тем временем осенью одичавшие дворняги особенно агрессивны, говорят местные. Поэтому беспокойство людей растет.

# Бездомные животные # общество # Татьяна Жук # Станислав Семененко # Пётр Бутрим # Василий Бочай # Фотофакт

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