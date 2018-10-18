МВД оборудовало сигнализацией более 300 минских учебных заведений

Новости Беларуси. Меры по предотвращению возможных происшествий на территории учебных заведений принимаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так только в Минске Министерство внутренних дел оборудовало тревожной сигнализацией более 300 учебных заведений. Усилена и работа с персоналом, который охраняет здания.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Несколько лет назад Департамент охраны МВД начал бесплатно оборудовать учебные заведения тревожной сигнализацией, тревожными кнопками, брать их под охрану. Сегодня в Минске их более 300, которые мы в виде спонсорской помощи оборудовали такими устройствами. В областях поменьше, но и там мы работаем и изыскиваем средства для установки сигнализации.

Как подчеркивают в МВД, установкой сигнализации в школах эта работа не ограничивается. Здесь также делают ставку на тесный тандем с персоналом охраны и жесткий контроль за покупкой, хранением и использованием огнестрельного оружия.