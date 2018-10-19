«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Тамара Коваленко, директор Краснопольского районного историко-этнографический музея:

Конечно, ущерб от радиации, возможно, ушло время, но, тем не менее, эхо и отголосок тех проблем, которые были более 30 лет, до сегодняшнего дня видны.

Нам, как коренным, понятно.

Если бы этого не случилось, я жизнь района представляю совершенно иной.