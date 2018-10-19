«Отдал Богу душу и его затянуло в болото». Показываем останки мамонта из музея в Краснополье

Тема самой крупной техногенной катастрофы ХХ века занимает большое место в экспозиции историко-этнографического музея Краснополья.
Тема самой крупной техногенной катастрофы ХХ века занимает большое место в экспозиции историко-этнографического музея Краснополья.
В витринах – экспонаты тех времён.
Дозиметр, календарь и часы, которые остановились навсегда.
Тамара Коваленко, директор Краснопольского районного историко-этнографический музея:
Конечно, ущерб от радиации, возможно, ушло время, но, тем не менее, эхо и отголосок тех проблем, которые были более 30 лет, до сегодняшнего дня видны.
Нам, как коренным, понятно.
Если бы этого не случилось, я жизнь района представляю совершенно иной.
Экспозиция музея находится в здании бывшего поповского дома.
В своё время здесь жил и служил прадед Владимира Короткевича.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Это один из самых красивых костюмов. Это так называемый Краснопольский строй. И на территориях соседних районов так ходили.
Это родная вышиванка, типичная именно для этого района.
У меня самого такая была.
Но я из неё вырос.
В залах – вся история региона.
На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью
К примеру, такой красно-белый рушник с чёрными вкраплениями встречается только на территории Краснопольщины.
А это – крестьянская хата.
И такие иконы могли писать лишь мастера с Посожья.
В конце ХІХ века население Краснополья на 86% было еврейским.
И эта страница также отражена в инсталляции «Шаббатный стол».
Несколько лет назад музей реконструировали, а в экспозиции возник зал археологии. Так сказать, летопись края от первобытно-общинного строя.
Тамара Коваленко:
Около 40 экспонатов Игорь Александрович передал нам после раскопок, которые проводились на территории нашего региона.
Игорь Марзалюк:
Самая древняя вещь – это шея мамонта и его ребро. Когда таял ледник, один из последних мамонтов отдал Богу душу, и его затянуло в болото, засыпало на несколько метров, и мы его нашли. В целом, в Краснопольском районе есть памятники, начиная с каменного века, начиная с эпохи мезолита и заканчивая средневековьем.