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«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

18 октября 2018 17:55
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Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи.

Криничка считается животворной.

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой-1

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой-3

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
С ней связана такая легенда. О том, что в этом месте появлялась Богородица, как местные говорят, ножки мочила. Поэтому эта криница в местной традиции используется для излечения больных, у которых проблема с ногами. Сам видел, как приводили девочку, как ей в этом срубе ножки пробовали мочить.

Вода тут кристально чистая.

Вода детства.

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой-6

По давней традиции, рядом с Горской криницей празднуют Десятуху. Автохтонный праздник Краснопольщины выпадает на десятую пятницу после Пасхи. Священник освящает воду в источнике, люди молятся, а затем повязывают платки на кресте.

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой-9

«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой-11

Николай Шпунтов, учитель истории ГУО «Горский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа»:
Что касается места силы, то это место намолено не одним поколением людей. Эта Горская святая криница, по праву, считается святой, целебным источником у местного населения.

Люди верят, что вода из этой криницы помогает от всяких болезней, хворей.

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# Достопримечательности Могилевской области # общество # Игорь Марзалюк # Николай Шпунтов

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