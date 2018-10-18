«Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой

Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи. Криничка считается животворной.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:

С ней связана такая легенда. О том, что в этом месте появлялась Богородица, как местные говорят, ножки мочила. Поэтому эта криница в местной традиции используется для излечения больных, у которых проблема с ногами. Сам видел, как приводили девочку, как ей в этом срубе ножки пробовали мочить. Вода тут кристально чистая. Вода детства.

По давней традиции, рядом с Горской криницей празднуют Десятуху. Автохтонный праздник Краснопольщины выпадает на десятую пятницу после Пасхи. Священник освящает воду в источнике, люди молятся, а затем повязывают платки на кресте.