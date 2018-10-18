«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

Валентина Кулягина, житель г.п. Краснополье:

Рыбачу, наверное, больше 50 лет. Вот, гляжу, рыбаки приезжают, меня все знают, все здороваются: «Михайловна, Михайловна». Рыбалка – это, говорят, хобби, но для меня это, наверное, болезнь какая-то. Я знаете, может, и в шутку, со смехом детям говорю: «Когда помру – положите мне в гроб удочку. Чтоб только никто не видел. А то смеяться будут».

Рыбачить Валентина Михайловна начала с отцом.

Ещё во втором классе. Девять лет назад – перед пенсией – в здешних краях прикупила дачу. Место, говорит, рыбное. Водятся окунь, щука, карась, плотва.