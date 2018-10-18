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«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

18 октября 2018 17:55
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От деревни Ленина до водохранилища Палужского около десяти километров.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье -1

Сюда Валентина Кулягина приходит едва ли не каждый день.

Она главный рыбак Краснополья.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье -4

Валентина Кулягина, житель г.п. Краснополье:
Рыбачу, наверное, больше 50 лет. Вот, гляжу, рыбаки приезжают, меня все знают, все здороваются: «Михайловна, Михайловна». Рыбалка – это, говорят, хобби, но для меня это, наверное, болезнь какая-то. Я знаете, может, и в шутку, со смехом детям говорю: «Когда помру – положите мне в гроб удочку. Чтоб только никто не видел. А то смеяться будут».

Рыбачить Валентина Михайловна начала с отцом.

Ещё во втором классе. Девять лет назад – перед пенсией – в здешних краях прикупила дачу. Место, говорит, рыбное. Водятся окунь, щука, карась, плотва.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье -7

На крючок попадал даже 1,5-килограммовый карп, а в последнее время всё чаще встречается густера.

Валентина Кулягина:
Тут столько рыбаков, что в выходные сюда лучше не приходить. Я даже у них спрашивала: «Неужели у вас ближе нет, что едете сюда, бог знает откуда?» А он из лодки вытаскивает щуку, килограммов семь. И говорит: «А у нас таких щук нет». Я года два тому назад ловила здесь и вижу машину с российскими номерами. Я подошла к мужчине. Он говорит: «Я из-под Москвы. Таких вкусных карасей, как на вашем водохранилище, нигде нет».

И, в самом деле, сладенькие такие, без запаха.

«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье -10

Говорят, вода здесь родниковая.

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# Рыбалка в Беларуси # общество # Валентина Кулягина

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