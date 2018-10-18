«Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье

От деревни Ленина до водохранилища Палужского – около десяти километров.
От деревни Ленина до водохранилища Палужского – около десяти километров.
Сюда Валентина Кулягина приходит едва ли не каждый день.
Она – главный рыбак Краснополья.
Валентина Кулягина, житель г.п. Краснополье:
Рыбачу, наверное, больше 50 лет. Вот, гляжу, рыбаки приезжают, меня все знают, все здороваются: «Михайловна, Михайловна». Рыбалка – это, говорят, хобби, но для меня это, наверное, болезнь какая-то. Я знаете, может, и в шутку, со смехом детям говорю: «Когда помру – положите мне в гроб удочку. Чтоб только никто не видел. А то смеяться будут».
Рыбачить Валентина Михайловна начала с отцом.
Ещё во втором классе. Девять лет назад – перед пенсией – в здешних краях прикупила дачу. Место, говорит, рыбное. Водятся окунь, щука, карась, плотва.
На крючок попадал даже 1,5-килограммовый карп, а в последнее время всё чаще встречается густера.
Валентина Кулягина:
Тут столько рыбаков, что в выходные сюда лучше не приходить. Я даже у них спрашивала: «Неужели у вас ближе нет, что едете сюда, бог знает откуда?» А он из лодки вытаскивает щуку, килограммов семь. И говорит: «А у нас таких щук нет». Я года два тому назад ловила здесь и вижу машину с российскими номерами. Я подошла к мужчине. Он говорит: «Я из-под Москвы. Таких вкусных карасей, как на вашем водохранилище, нигде нет».
И, в самом деле, сладенькие такие, без запаха.
Говорят, вода здесь родниковая.