«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако
Новости Беларуси. Об уникальном храме рассказали в программе «Специальный репортаж» на СТВ.
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Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:
Вот это – икона батюшки Серафима Саровского. Видите вот облако.
Оно – нерукотворное.
Это перед взрывом Чернобыля.
Здесь протоирей Виктор служил, он зашёл в храм и видит, что воздух неземной.
Он понял, что какие-то чудеса в храме.
Было предупреждение, что будет катастрофа, но никто не разгадал.
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