«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако

Новости Беларуси. Об уникальном храме рассказали в программе «Специальный репортаж» на СТВ.

Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье

Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:

Вот это – икона батюшки Серафима Саровского. Видите вот облако.