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«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако

19 октября 2018 16:03
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Новости Беларуси. Об уникальном храме рассказали в программе «Специальный репортаж» на СТВ.

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Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:
Вот это – икона батюшки Серафима Саровского. Видите вот облако.

«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако -1

Оно – нерукотворное.

Это перед взрывом Чернобыля.

«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако -4

Здесь протоирей Виктор служил, он зашёл в храм и видит, что воздух неземной.

Он понял, что какие-то чудеса в храме.

Было предупреждение, что будет катастрофа, но никто не разгадал.

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# Церковь # общество

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