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Наш ответ «Бурановским бабушкам». Экскурсия по Краснополью с Игорем Марзалюком – специальный репортаж на СТВ в 20:25

18 октября 2018 17:07
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ продолжает цикл специальных репортажей. На этот раз сюжет посвящен Краснопольскому району.

Наш ответ «Бурановским бабушкам». Экскурсия по Краснополью с Игорем Марзалюком – специальный репортаж на СТВ в 20:25-1

Юго-восток Могилевщины – дивные пейзажи, археологическое наследие и наш ответ «Бурановским бабушкам». Проводником по Краснополью стал уроженец этой земли – депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Здесь доктор исторических наук провел с десяток раскопок.

Наш ответ «Бурановским бабушкам». Экскурсия по Краснополью с Игорем Марзалюком – специальный репортаж на СТВ в 20:25-4

Также зрители узнают об уникальном храме Дмитрия Ростовского. Построенный без единого гвоздя, он находится в отселенной после чернобыльской аварии деревне Выдренка. Каждый год сюда приезжают сотни паломников. Сюда же отправилась и наша коллега Татьяна Ревизоре.

Наш ответ «Бурановским бабушкам». Экскурсия по Краснополью с Игорем Марзалюком – специальный репортаж на СТВ в 20:25-7

Специальный репортаж «Малая Родина: Краснополье» смотрите 18 октября в 20:25.

# анонсы # общество # Игорь Марзалюк # Татьяна Ревизоре # Фотофакт

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