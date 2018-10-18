Наш ответ «Бурановским бабушкам». Экскурсия по Краснополью с Игорем Марзалюком – специальный репортаж на СТВ в 20:25

Юго-восток Могилевщины – дивные пейзажи, археологическое наследие и наш ответ «Бурановским бабушкам». Проводником по Краснополью стал уроженец этой земли – депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Здесь доктор исторических наук провел с десяток раскопок.

Также зрители узнают об уникальном храме Дмитрия Ростовского. Построенный без единого гвоздя, он находится в отселенной после чернобыльской аварии деревне Выдренка. Каждый год сюда приезжают сотни паломников. Сюда же отправилась и наша коллега Татьяна Ревизоре.