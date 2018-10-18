Наш ответ «Бурановским бабушкам». Экскурсия по Краснополью с Игорем Марзалюком – специальный репортаж на СТВ в 20:25

Новости Беларуси. Телеканал СТВ продолжает цикл специальных репортажей. На этот раз сюжет посвящен Краснопольскому району.
Новости Беларуси. Телеканал СТВ продолжает цикл специальных репортажей. На этот раз сюжет посвящен Краснопольскому району.
Юго-восток Могилевщины – дивные пейзажи, археологическое наследие и наш ответ «Бурановским бабушкам». Проводником по Краснополью стал уроженец этой земли – депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Здесь доктор исторических наук провел с десяток раскопок.
Также зрители узнают об уникальном храме Дмитрия Ростовского. Построенный без единого гвоздя, он находится в отселенной после чернобыльской аварии деревне Выдренка. Каждый год сюда приезжают сотни паломников. Сюда же отправилась и наша коллега Татьяна Ревизоре.
Специальный репортаж «Малая Родина: Краснополье» смотрите 18 октября в 20:25.