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«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС

19 октября 2018 13:17
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Юго-Восток Могилёвщины. Чистый воздух, живописная природа.…

А всего в нескольких километрах – покинутая земля.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-1

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-3

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-5

Татьяна Ревизоре, СТВ:
На то, что мы находимся на территории некогда населённого пункта, указывает, разве что, заасфальтированная дорога. Сегодня деревни Мхиничи и Заводок существуют лишь в памяти людей.

Дома давно захоронены.

А на въезде до сих пор предупреждают о радиационной опасности.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-8

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-10


Краснопольский район — один из наиболее пострадавших регионов Могилевской области.

Из 173 сёл и деревень 83 пришлось сравнять с землей.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-13

Под отселение попали самые успешные территории. Ликвидировано 5 сельхозпредприятий, 7 ФАПов, более 20 учреждений культуры и более 30 школ и детских садов. До Чернобыля населения Краснопольщины составляло почти 23 тысячи человек. После – уменьшилось до 9 тысяч. Восстановить былую численность так и не удалось.

В месте, где когда-то победила радиация, время будто замерло.

В доме уже никогда не зазвучит детский смех, а из печи не выйдет душистый каравай... 

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-16

Адамыч – один из немногих, кто остался в накрытой радиационным облаком Выдренке.

Деревня находится в зоне с правом на отселение.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-19

Пётр Сериков, житель деревни Выдренка:
Ну, хаты стояли. Там совхозный сад был. Он и сейчас есть, но зарос уже. Люди уехали, кто – куда.

А была деревня – 400 дворов.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-22

Населённый пункт, и правда, был большим. Работало своё предприятие – спиртзавод. Спустя несколько лет после Чернобыля многих отселили в Дрибинский район.

Из жилых домов сегодня – лишь два десятка избушек.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-25

В свои 87 Петр Адамович живёт один. Хозяйство в силу возраста уже не держит, а вот товарищ по кличке Сэм скучать не даёт.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-28

Навещают пенсионера и дети. Зовут с собой. Но – он ни в какую.

Пётр Сериков:
Деревню начали отселять в 90-ом году. Тут были солдаты. Ещё радиацию прогоняли.

Жалковато было оставлять всё.

Был конь, была корова, овечки, жалко было кидать. Я не верю, что радиация… Работал в лесничестве. Я сам ходил по лесу. Во всех кварталах мерил уровни радиации. Где много. Где мало. На поле выйдешь – меньше, в лесу – больше.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-31

О процветании Выдренки напоминает продуктовый магазин. Здание большое, вот только используется лишь малая часть площади.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-34

Заходят исключительно местные.

В деревне – тридцать человек.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС-37

Наталья Каховская, продавец:
Работы практически нет. Огороды садим, хозяйства держим. С этого и живём.

Лес: грибы, ягоды постоянно собираем.

А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, нормально едим.

На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Пётр Сериков # Наталья Каховская

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