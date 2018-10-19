«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС

Юго-Восток Могилёвщины. Чистый воздух, живописная природа.… А всего в нескольких километрах – покинутая земля.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

На то, что мы находимся на территории некогда населённого пункта, указывает, разве что, заасфальтированная дорога. Сегодня деревни Мхиничи и Заводок существуют лишь в памяти людей. Дома давно захоронены. А на въезде до сих пор предупреждают о радиационной опасности.



Краснопольский район — один из наиболее пострадавших регионов Могилевской области.

Из 173 сёл и деревень 83 пришлось сравнять с землей.

Под отселение попали самые успешные территории. Ликвидировано 5 сельхозпредприятий, 7 ФАПов, более 20 учреждений культуры и более 30 школ и детских садов. До Чернобыля населения Краснопольщины составляло почти 23 тысячи человек. После – уменьшилось до 9 тысяч. Восстановить былую численность так и не удалось. В месте, где когда-то победила радиация, время будто замерло. В доме уже никогда не зазвучит детский смех, а из печи не выйдет душистый каравай...

Адамыч – один из немногих, кто остался в накрытой радиационным облаком Выдренке. Деревня находится в зоне с правом на отселение.

Пётр Сериков, житель деревни Выдренка:

Ну, хаты стояли. Там совхозный сад был. Он и сейчас есть, но зарос уже. Люди уехали, кто – куда. А была деревня – 400 дворов.

Населённый пункт, и правда, был большим. Работало своё предприятие – спиртзавод. Спустя несколько лет после Чернобыля многих отселили в Дрибинский район. Из жилых домов сегодня – лишь два десятка избушек.

В свои 87 Петр Адамович живёт один. Хозяйство в силу возраста уже не держит, а вот товарищ по кличке Сэм скучать не даёт.

Навещают пенсионера и дети. Зовут с собой. Но – он ни в какую. Пётр Сериков:

Деревню начали отселять в 90-ом году. Тут были солдаты. Ещё радиацию прогоняли. Жалковато было оставлять всё. Был конь, была корова, овечки, жалко было кидать. Я не верю, что радиация… Работал в лесничестве. Я сам ходил по лесу. Во всех кварталах мерил уровни радиации. Где много. Где мало. На поле выйдешь – меньше, в лесу – больше.

О процветании Выдренки напоминает продуктовый магазин. Здание большое, вот только используется лишь малая часть площади.

Заходят исключительно местные. В деревне – тридцать человек.