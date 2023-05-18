Конкурс до 80 человек на место. В какие студенческие отряды мечтает попасть белорусская молодёжь?

Социологи уверены, что современная молодежь более предприимчива, чем их родители. Если ваши дети – подростки, то они уже наверняка заработали свой первый рубль. Собственные средства помогут стать увереннее и, возможно, накопить на самую заветную мечту. Но так ли хорошо работать в раннем возрасте? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов ЦК ОО «БРСМ»:

Очень много.

Юлия Самусенко:

То есть вы еще выбираете? Тот, кто станет избранным, попадет в эти студенческие отряды?

Надежда Шаховская:

К примеру, есть конкретные отряды, в которые очень серьезный конкурс, где до 80 человек на место в этот отряд. Есть отряды, которые проходят, например, на проекты – это отряды из всей республики. Они проходят конкурс. Как раз сейчас идет этот конкурс, набор. Есть такие отряды, которые выигрывают поездки куда-то за пределы Республики Беларусь. К примеру, в 2022 году отряд работал на космодроме. Ребята работали на Севере. Это просто очень интересно. Они оттуда привозят хорошие деньги, но это и общение с другими ребятами, отрядами. Если из Российской Федерации на проекте «Север» работало 30 отрядов, то, конечно, есть где разойтись, с кем познакомиться, узнать других, себя показать. Им это очень нравится.