Муковозчик: мы свою продовольственную безопасность своими руками обеспечили

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Поговорка «У кого что болит, тот о том и говорит» – она ведь взялась не на пустом месте. Западный мир, например, активно уговаривает все остальное население планеты сменить рацион питания. Финские ученые установили, цитирую, что «замена мяса и молочных продуктов на белок насекомых и ферментированное молоко (то есть химический йогурт или сквашенную пахту) может снизить глобальное потепление, уменьшить использование воды и земли более чем на 80%».

Вот какая вкусная еда ждет финнов в будущем! А от инфекций и аллергий (это ж насекомые!) их убережет, надо полагать, Joulupukki. Вместе с финнами, цитирую, «над увеличением альтернативных белков – растительных, морских и инсективных (от слова insect – насекомое)», настойчиво работает и Евросоюз.

Швейцарские аналитики из Credit Suisse обнародовали: ответственным европейцам придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, спускать унитаз только два раза в день, принимать душ раз в неделю и покупать пять футболок в год, конец цитаты. Новое здесь разве что точный подсчет футболок: одна на 72 дня. После чего сей предмет одежды, видимо, должен расползтись прямо на теле. Канадские ученые, кстати говоря, поддержали швейцарцев и предложили отказаться от кофе ради борьбы с потеплением.