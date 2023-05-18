Прямой эфир

Муковозчик: мы свою продовольственную безопасность своими руками обеспечили

18 мая 2023 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика «Накипело» Андрея Муковозчика.  

Муковозчик: мы свою продовольственную безопасность своими руками обеспечили-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: 
Здрасте! Поговорка «У кого что болит, тот о том и говорит» – она ведь взялась не на пустом месте. Западный мир, например, активно уговаривает все остальное население планеты сменить рацион питания. Финские ученые установили, цитирую, что «замена мяса и молочных продуктов на белок насекомых и ферментированное молоко (то есть химический йогурт или сквашенную пахту) может снизить глобальное потепление, уменьшить использование воды и земли более чем на 80%». 

Вот какая вкусная еда ждет финнов в будущем! А от инфекций и аллергий (это ж насекомые!) их убережет, надо полагать, Joulupukki. Вместе с финнами, цитирую, «над увеличением альтернативных белков – растительных, морских и инсективных (от слова insect – насекомое)», настойчиво работает и Евросоюз.  

Швейцарские аналитики из Credit Suisse обнародовали: ответственным европейцам придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, спускать унитаз только два раза в день, принимать душ раз в неделю и покупать пять футболок в год, конец цитаты. Новое здесь разве что точный подсчет футболок: одна на 72 дня. После чего сей предмет одежды, видимо, должен расползтись прямо на теле. Канадские ученые, кстати говоря, поддержали швейцарцев и предложили отказаться от кофе ради борьбы с потеплением.  

Подробнее – в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конкурс до 80 человек на место. В какие студенческие отряды мечтает попасть белорусская молодёжь?
18 мая 2023 16:43

Конкурс до 80 человек на место. В какие студенческие отряды мечтает попасть белорусская молодёжь?

Не только отдохнуть, но и научить чему-то новому. Кем работают белорусские студенты на Черноморском побережье?
18 мая 2023 16:34

Не только отдохнуть, но и научить чему-то новому. Кем работают белорусские студенты на Черноморском побережье?

Международная выставка вооружения MILEX в Минске открылась для посетителей
18 мая 2023 16:20

Международная выставка вооружения MILEX в Минске открылась для посетителей