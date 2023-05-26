На какой стороне будет Протасевич, если в Беларуси случится восстание? Вот что он ответил Азарёнку

Григорий Азаренок, СТВ: 24 мая польский генерал сказал, что в Беларуси рано или поздно начнется восстание, бунт, мятеж или еще что-то. Польша должна поддержать его вооруженным путем. Мы понимаем, под какими знаменами такой бунт поднимется. Вы, находясь здесь как гражданин Республики Беларусь призывного мобилизационного возраста, в случае, если такое восстание поднимется, вы на какой стороне будете?

Роман Протасевич:

Если я подлежу призыву, очевидно, что я пойду по призыву.

Григорий Азаренок:

Ваше личное. Кинут клич глава государства или министр обороны: вставайте люди белорусские, пришел враг под БЧБ-стягом. Его вооружает польское правительство. Вы где будете?

Роман Протасевич:

Если я живу здесь, это моя страна, то я должен буду еще защищать. Кто бы там ни был. Потому что никаких личных симпатий у меня уже давным-давно не осталось.

Читайте также:

«Было бы интересно провести пару живых занятий». Хочет ли Протасевич преподавать на журфаке?

«Я надеялся, что может быть лучше». Зачем Протасевич в 2020-м хотел устроить в Беларусь революцию?

«Никогда ничего в лицо не говорил». Что за конфликт между Протасевичем и Рудиком?