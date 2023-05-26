СК: возбуждено более 1,5 тысячи уголовных дел по факту хищения денег с помощью компьютерных технологий

Новости Беларуси. Более полутора тысяч уголовных дел по факту хищения денег с использованием компьютерных технологий возбуждено в Минске в 2023 году. Данными неутешительной статистики поделились представители Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каждым днем в сети появляется все больше фишинговых сайтов.

Это поддельные интернет-страницы, имитирующие ресурсы госорганов, банков, популярных социальных сетей, маркет-плейсов и других компаний. Визуально они не отличаются от подлинных. Однако при изучении адресной строки можно заметить некоторые отличия. Например, изменена буква или поставлена дополнительная точка. Так, первая ссылка в поисковике может быть фальшивой. Сейчас Следственным комитетом в Минске расследуется более пяти тысяч эпизодов хищений интернет-мошенниками, порядка трех тысяч уже переданы в суд. Десятки лиц, в том числе несовершеннолетних, привлечены к ответственности. Так, накануне в Витебске правоохранители задержали 28-летнего хакера. Мужчина занимался заказными DoS-атаками и сбором персональных данных.

Фото: Фото: сайт ГУВД Мингорисполкома

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета:

Общаясь в сети Интернет, мы должны четко понимать и осознавать, что в данный момент с кем мы общаемся, какую информацию мы предоставляем. И любая информация конфиденциального характера, которая позволяет получить доступ к нашим средствам, к нашему счету, наш личный номер, указанный в персональном документе, то есть паспорте, любые сеансовые коды, пароли, доступ – они должны оставаться предметом знаний только самого человека, а не третьих лиц.

Также представитель Следственного комитета рассказал о расследовании уголовных дел о сексуальном насилии над несовершеннолетними. С начала года поступило более 50 заявлений. Чаще всего педофилы орудуют в социальных сетях, выдавая себя за сверстников. Тем самым они входят в доверие подростков и убеждают детей сфотографироваться в обнаженном виде. Возбуждено и расследуется порядка 20 уголовных дел.

Фото: Фото: сайт Следственного комитета Республики Беларусь