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Наталья Кочанова встретилась с выпускниками Полоцкого кадетского училища

26 мая 2023 17:07
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Новости Беларуси. Молодые, перспективные, настоящие патриоты. Сегодня, 26 мая, гостями Совета Республики стали выпускники Полоцкого кадетского училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них давно определились с будущей профессией – служить Родине. Это достойный выбор настоящего гражданина, подчеркнула Наталья Кочанова во время встречи с учащимися. 

Наталья Кочанова встретилась с выпускниками Полоцкого кадетского училища-1

Оказаться в стенах, где работают парламентарии и принимаются законопроекты, для ребят почетно и в то же время очень волнительно. Во время встречи говорили о важности сохранения истории, особенно сейчас, когда на Беларусь вновь обрушивается шквал информационного и экономического давления. Но мы должны сделать все, чтобы сохранить мир на нашей земле, подчеркнула спикер. И эта задача выполнима, когда общество консолидировано и едино. Волнуют ребят и другие вопросы. В сфере внимания экологическая повестка и молодежная политика. 

Наталья Кочанова встретилась с выпускниками Полоцкого кадетского училища-4

Дарья Ясинская, учащаяся Полоцкого кадетского училища: 
Я предложила новый проект о создании молодежного телеканала. И, конечно же, она меня услышала и сказала, что они постараются что-нибудь сделать, придумать. Будут это обсуждать. И еще проявила инициативу от всех наших кадет о создании нового статуса нашего училища, чтобы оно стало президентским кадетским корпусом. 

Наталья Кочанова встретилась с выпускниками Полоцкого кадетского училища-7

Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища: 
Пример Натальи Ивановны является ярким примером жизненного пути, когда можно упорным трудом достичь самых значимых высот в нашей Республике Беларусь. Поэтому дети сегодня с удовольствием задавали вопросы, получали откровенные ответы, очень откровенные. Я думаю, что эта встреча запомнится им на всю жизнь и будет являться для них ярким примером в жизни. 

Такие встречи помогают ребятам получить ответы на волнующие вопросы из первых уст, а представителям власти – быть на одной волне с молодежью и воспитывать настоящих патриотов. 

# Молодежь Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Станислав Красовский # Фотофакт

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