«Было бы интересно провести пару живых занятий». Хочет ли Протасевич преподавать на журфаке?

Вадим Гигин: Вы, конечно, думаете о своем будущем. В этой связи нет ли у вас желания пойти преподавать? У вас большой опыт. На журфак, например. Или, наоборот, получить образование, защитить диссертацию? Есть ли у вас такие мысли, планы?

Роман Протасевич:

Немного неожиданный вопрос, потому что я в свое время учился на журфаке, пусть и на заочном, но не доучился. Может быть, мне и было бы интересно провести пару живых занятий со студентами, которым было бы это интересно, но говорить о каких-то планах в целом мне пока сложно, потому что у меня на данный момент нет четких планов на жизнь и четкого видения, в какую сторону мне идти дальше. Поэтому на данный момент мне тяжело это сказать.

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