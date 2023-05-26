«Никогда ничего в лицо не говорил». Что за конфликт между Протасевичем и Рудиком?

Роман Протасевич:

В том-то и дело, что с ним личностного конфликта не было, но этому интервью я посвятил достаточно большой пост, в том числе там, где была нецензурная фраза. Это особенно смешно слышать от человека, которого держали в редакции только потому, что он умел где-то пошутить, при этом его работоспособность, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Это первый момент.

Второй момент. Мне достаточно смешно слышать какие-то такие вещи от человека, который, во-первых, никогда ничего в лицо не говорил, во-вторых, который говорил открыто, что ему вообще все равно, его интересует только собственная шкура. В-третьих, когда это человек, у которого нет абсолютно никаких взглядов, когда он на протяжении всей своей жизни свои политические взгляды менял как перчатки. Наверное, слова такого человека меня задеть не могут. Меня забавляет, что он выступает как будто экспертом по мне, его уже неоднократно зовут. Это его право говорить то, что он хочет, а меня это не задевает, а, скорее, забавляет.

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