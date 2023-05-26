«Я надеялся, что может быть лучше». Зачем Протасевич в 2020-м хотел устроить в Беларусь революцию?

Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
До 2020 года в Беларуси по всему миру случились арабская весна, война в Украине после Майдана, войны в Средней Азии и так далее. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вы умный человек. Вы этого не знали?
Роман Протасевич:
О том, что происходили такие движения? Знал.
Григорий Азаренок:
Почему вы пытались устроить здесь это? Или вы думали, что придут какие-то перемены, выборы? Почему везде происходило так, а вы решили, что у нас будет по-другому? Или вы сознательно этого хотели?
Роман Протасевич:
Я скажу проще. Это, может быть, немного разрушит часть стереотипов, но на самом деле многие вещи делались вслепую, эмоционально, потому что даже Telegram-каналы до определенного периода не поддерживали… Та же NEXTA никакого конкретного кандидата еще на этапе даже регистрации…
Григорий Азаренок:
Причем тут кандидаты? Они поддерживали Майдан и революцию еще со времен фильма «Уголовные материалы». Вы конкретно готовились свергать власть. Для чего? И вы не знали, что так будет?
Роман Протасевич:
История знает разные примеры. Во-вторых, я считал искренне (потому что я никогда ничего не делал ради собственной выгоды или чего-то такого), что это может принести какое-то новое дыхание стране, я надеялся, что может быть лучше. Это было. Я не буду отрицать, что это было очень по-юношески наивно. Я свято верил, что все может быть хорошо. Если я свято во что-то верю, что я могу сделать что-то, чтобы жизнь у людей стала лучше, то и все остальные вокруг меня думают так же. Я свято в это верил. И это было моей ошибкой.
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