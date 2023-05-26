«Я надеялся, что может быть лучше». Зачем Протасевич в 2020-м хотел устроить в Беларусь революцию?

Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:

До 2020 года в Беларуси по всему миру случились арабская весна, война в Украине после Майдана, войны в Средней Азии и так далее. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вы умный человек. Вы этого не знали?

Роман Протасевич:

О том, что происходили такие движения? Знал.

Григорий Азаренок:

Почему вы пытались устроить здесь это? Или вы думали, что придут какие-то перемены, выборы? Почему везде происходило так, а вы решили, что у нас будет по-другому? Или вы сознательно этого хотели?