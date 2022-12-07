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«На этом работа не заканчивается». Что изменилось на Минском мотовелозаводе после последнего визита Президента?

07 декабря 2022 16:22
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Новости Беларуси. Модернизировать и локализовать производство, свести импортную сборку к нулю. Такие задачи стоят перед Минским мотовелозаводом. Причем доложить Президенту о выполнении его поручений необходимо уже до 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«На этом работа не заканчивается». Что изменилось на Минском мотовелозаводе после последнего визита Президента?-1

Судьба предприятия на контроле Совета Республики. 7 декабря руководство завода доложило, что уже сделано и какие предстоят дальнейшие шаги по развитию производства. Актуален вопрос модернизации площадей. Уже к Новому году предприятие должно показать общественности, что будет выпускать.

«На этом работа не заканчивается». Что изменилось на Минском мотовелозаводе после последнего визита Президента?-4

Сергей Манько, директор ООО «Мотовелозавод»:
Задачи поставлены, к окончанию первого квартала 2023 года стоит задача на 26 % локализовать наш отечественный мотоцикл «Минск». К концу 2023 года минский мотоцикл будет локализован до 36 %. Но на этом работа не заканчивается, мы будем проводить работу по локализации дальше.

«На этом работа не заканчивается». Что изменилось на Минском мотовелозаводе после последнего визита Президента?-7

Президент, посещая предприятие в августе, обратил внимание, что многие комплектующие закупаются за рубежом. В нынешних условиях санкционного давления такой подход несет определенные риски, поэтому надо стремиться делать свое.

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# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Манько # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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