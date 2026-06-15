Новости по тегу #Сергей Манько

«На Петербургском международном экономическом форуме партнеры нашли потребителя на нашу технику».
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.
«Он похож на мотоцикл. У него вместо бака – аккумуляторная батарея».
«Планы – это увеличение объемов производства», – добавил Сергей Манько.
«В приоритете Российская Федерация».
«Президент затронул все сферы деятельности страны».
Белорусская служба скорой медицинской помощи насчитывает более 7 тысяч специалистов – это квалифицированные медики, профессионалы своего дела. Вместе они круглосуточно сохраняют десятки жизней.
Первый велосипед был выпущен в 1947 году, хотя строительство завода было заложено в 1945 году, а первый мотоцикл получен в 1952 году.
На встрече говорили о расширении международного сотрудничества. Основной акцент – на развитие торгово-экономических связей, включая совместные проекты и расширение географии поставок белорусской продукции.
Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк.
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