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Новости по тегу #Сергей Манько

«Нашли потребителя в Иране» – о развитии международного сотрудничества рассказал директор «МотоВелоЗавода»
15 июня 2026 17:24

«Нашли потребителя в Иране» – о развитии международного сотрудничества рассказал директор «МотоВелоЗавода»

Белорусская легенда! Как изменился «МотоВелоЗавод» с новым директором? Интервью с Сергеем Манько
18 января 2026 07:44

Белорусская легенда! Как изменился «МотоВелоЗавод» с новым директором? Интервью с Сергеем Манько

Как белорусы разработали электровелогибрид? Директор завода рассказал об «интересном проекте»
18 января 2026 07:35

Как белорусы разработали электровелогибрид? Директор завода рассказал об «интересном проекте»

Локализация, рост зарплаты, чистая прибыль – Манько о планах развития «МотоВело»
18 января 2026 07:28

Локализация, рост зарплаты, чистая прибыль – Манько о планах развития «МотоВело»

Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода»
18 января 2026 07:23

Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода»

Чёткий подход к каждому процессу – Сергей Манько о впечатлениях от ВНС
18 января 2026 07:17

Чёткий подход к каждому процессу – Сергей Манько о впечатлениях от ВНС

Около 3 миллионов выездов в год – побывали на подстанции скорой медицинской помощи в Минске
17 октября 2025 15:33

Около 3 миллионов выездов в год – побывали на подстанции скорой медицинской помощи в Минске

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором
29 сентября 2025 16:22

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором

Главы дипмиссий посетили Минский городской технопарк – что обсудили?
29 июля 2025 17:41

Главы дипмиссий посетили Минский городской технопарк – что обсудили?

«Уровень локализации 80%». Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл
16 января 2025 16:44

«Уровень локализации 80%». Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл

«Велосипед на мотоциклетных колёсах». Белорусские конструкторы придумали новый транспорт для передвижения по городу
03 июля 2024 10:39

«Велосипед на мотоциклетных колёсах». Белорусские конструкторы придумали новый транспорт для передвижения по городу

«Достойное подспорье для наших детей». Мотовелозавод подарил военно-патриотическому клубу «Рысь» горные велосипеды
10 августа 2023 17:21

«Достойное подспорье для наших детей». Мотовелозавод подарил военно-патриотическому клубу «Рысь» горные велосипеды