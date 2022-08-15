«Ничего своего!» Президенту показали, как собирают белорусские мотоциклы

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея соседства технопарка и мотовелозавода в том, чтобы задействовать рационально масштабный и перспективный участок города и одновременно сохранить в стране компетенции велопроизводства. Александр Лукашенко посетил сборочный цех завода и высказал ряд серьезных нареканий. Немало комплектующих для «белорусских» велосипедов и мотоциклов закупаются за рубежом. Уровень локализации необходимо повышать в разы, санкционный период заставляет нас делать выводы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что тут свое?
Николай Ладутько, директор Минского мотовелозавода:
Свое – дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих различных производителей.
Александр Лукашенко:
Значит – ничего своего, локализации здесь нет, 100 % – сборка. Мы должны делать свое. И вы мне показываете великое достижение, что он востребован. Это должно быть свое, насколько возможно. И так по всем мотоциклам и велосипедам.
Проблемных недостроенных объектов в столице хватает. Все они, считает Президент, не что иное, как «немой укор нашей бесхозяйственности». Потому на совещании по вопросу долгостроев Александр Лукашенко потребовал от руководства города оперативно принять меры и доложить о результатах. В замороженных стройках застыли несозданные рабочие места и недоплаченные в бюджет налоги.
Лукашенко на мотовелозаводе: «Не дай бог, здесь будет украден хоть один рубль». Подробнее здесь.