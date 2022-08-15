«Ничего своего!» Президенту показали, как собирают белорусские мотоциклы

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея соседства технопарка и мотовелозавода в том, чтобы задействовать рационально масштабный и перспективный участок города и одновременно сохранить в стране компетенции велопроизводства. Александр Лукашенко посетил сборочный цех завода и высказал ряд серьезных нареканий. Немало комплектующих для «белорусских» велосипедов и мотоциклов закупаются за рубежом. Уровень локализации необходимо повышать в разы, санкционный период заставляет нас делать выводы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что тут свое? Николай Ладутько, директор Минского мотовелозавода:

Свое – дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих различных производителей.

Александр Лукашенко:

Значит – ничего своего, локализации здесь нет, 100 % – сборка. Мы должны делать свое. И вы мне показываете великое достижение, что он востребован. Это должно быть свое, насколько возможно. И так по всем мотоциклам и велосипедам.