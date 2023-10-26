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Кувшинников: каждый второй трактор в Вологодской области белорусского производства

26 октября 2023 13:57
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По итогам 2022-го товарооборот между Беларусью и Вологодской областью достиг рекордных показателей: наторговали почти на 680 миллионов долларов. Однако в 2023 году заметно снижение положительной динамики. Это отметил Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси обозначил направления, по которым нужно усерднее работать с Вологодской областью.

Кувшинников: каждый второй трактор в Вологодской области белорусского производства-1

Еще одно направление – реализация «под ключ» проектов на основе белорусских технологий в агропромышленном комплексе. Мы также готовы делиться опытом научных разработок, сотрудничать в сфере лесоводства. Как подчеркнул глава государства, если нарастить контакты хотя бы в перечисленных сферах, стороны выйдут на совершенно новый уровень взаимодействия. В ближайшее время необходимо определить несколько флагманских белорусско-вологодских проектов и раз в полугодие сверять часы.

Кувшинников: каждый второй трактор в Вологодской области белорусского производства-4

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области России:
Сделан огромный прорыв в развитии кооперационных связей между нашими предприятиями. В гуманитарной сфере обмен культурными миссиями. Сегодня мы видим, что растет товарооборот. И мы видим (и сегодня я доложил Александру Григорьевичу), что все крупные машиностроительные предприятия имеют офисы продаж и дилерские центры в Вологодской области. Каждый второй трактор на наших полях и лесах Вологодской области белорусского производства. Каждый второй лифт в многоквартирных домах Вологодской области белорусского производства. Сегодня мы закупаем блочно-модульные системы подготовки питьевой воды в Беларусь. Уже установили в шести муниципальных округах, в четырех в следующем году установим. И это все как раз и есть результат нашей глубокой кооперации наших экономик.

Отметим, со дня подписания первого соглашения о сотрудничестве между сторонами прошло 25 лет. За это время многое было сделано. Однако потенциал для развития партнерства есть.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Кувшинников # Александр Лукашенко # Фотофакт

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