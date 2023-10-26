«Мне очень повезло с мужем». Белорусы рассказали, как живут 18 лет в браке и воспитывают 5 детей

Елена Пискун:

Мне очень повезло с мужем. Не было в планах, что у меня будет пять детей, что будет такая семья. Но я знаю, что на своего мужа я могу положиться. Даже когда его нет дома и я одна, а их много, кто-то заболел, какой-то хаос, я знаю, что могу ему позвонить и он на другом конце всегда успокоит, скажет то, что я должна услышать в этот момент, чтобы успокоиться и принять какое-то решение.