«Мне очень повезло с мужем». Белорусы рассказали, как живут 18 лет в браке и воспитывают 5 детей

Елена и Владимир Пискун воспитывают сразу пятерых детей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Елена и Владимир Пискун воспитывают сразу пятерых детей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Диана, старшая дочка, на учебе в колледже, за столом – Анастасия, двойняшки Мира и Владислава. Разбавляет женский коллектив Ярослав. Супруги в браке уже 18 лет. Признаются, самое большое богатство – это их дети.
Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи – подробности.
Елена Пискун:
Мне очень повезло с мужем. Не было в планах, что у меня будет пять детей, что будет такая семья. Но я знаю, что на своего мужа я могу положиться. Даже когда его нет дома и я одна, а их много, кто-то заболел, какой-то хаос, я знаю, что могу ему позвонить и он на другом конце всегда успокоит, скажет то, что я должна услышать в этот момент, чтобы успокоиться и принять какое-то решение.
За достойное воспитание пятерых детей наша героиня в списках на высокую награду – Орден Матери.
Подробности в видео.