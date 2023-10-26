«Беларусь готова к партнёрству». Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Вологодской области
Новости Беларуси. Рекордный товарооборот не повод почивать на лаврах. Во Дворце Независимости 26 октября обсудили дальнейшее сотрудничество Беларуси с Вологодской областью России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определенные успехи есть, но необходимо более активно отрабатывать кооперационные проекты. Сейчас, как подчеркнул глава государства, пик интеграции Беларуси и России. Это плодотворное время для развития партнерских связей. Александр Лукашенко обозначил несколько позиций, по которым можно работать более усердно.
О перспективах и общей памяти – политический обозреватель Евгений Пустовой.
Наши «Песняры» – лучшие пиарщики Вологды. Но теперь в рекламе интеграция Беларуси с российскими регионами не нуждается. Все согласовано в верхах Союзного государства. Надо реализовывать. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников не первый раз в Минске. Еще пять лет назад наметили серьезные планы и точки развития.
Президент Беларуси обозначил направления, по которым нужно усерднее работать с Вологодской областью.
Повод для позитивной открытой улыбки есть. В прошлом году товарооборот межу Минском и Вологодской областью достиг рекорда – 680 миллионов долларов. А экспорт нашей продукции вырос почти в два раза. И это лишь за год. Но сальдо для нас отрицательное. Белорусские машиностроители закупают металл именно у Вологодской «Северстали», да и торговля падает. Предложения Первого: расширить локализацию, уйти от дублирующих производств.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В свете договоренностей с президентом России правительство Беларуси получило предельно четкую установку максимально активно отрабатывать кооперационные проекты с регионами России. По объему товарооборота ваша область заняла 13-е место в рейтинге российских регионов, при этом среди экспортеров нашей продукции вы находитесь на 17-й позиции. Вологодская область стала для Беларуси важной опорой на северо-западе России по продвижению прежде всего машиностроительной продукции. У вас хорошо развита металлообработка. Значит, точно есть потребность в обновлении станочного парка. Но, если честно сказать, мы как-то в этом плане топчемся на месте. Уверен, вы это понимаете не хуже меня.
Рано или поздно встанет вопрос обновления литейного производства и производства дополнительных объемов чугунного и стального литья. Очевидно, что надо обновлять и расширять технологическую базу. Никаких параллелей у нас не должно быть. Если мы – единый рынок и стремимся к этому, значит, мы должны выпускать то, что выпускаем, и обеспечивать, если сможем, наш общий рынок. Точно так и в России. Нам сегодня не до параллельных производств. Надо развивать и углублять то, что мы имеем.
Кувшинников: каждый второй трактор в Вологодской области белорусского производства.
Вологодский край называют звездой российского севера. А российский север – это богатые недра и леса. Весьма кстати наша лесозаготовительная техника. Белорусские промышленники успешно осваивают импортозамещение. А апробировать все новинки готовы в бескрайних лесах России. По одной из версий, название Вологды произошло от «волок» – большой лес. Исходя из этого, президент предлагает подходы к сотрудничеству.
Александр Лукашенко:
Регион, на мой взгляд, вполне может стать участником проекта по проведению испытаний новой техники. Единственный производитель в России – «Амкодор-Онего», Карелия. Мы намерены развивать в России эти компетенции, будем это делать, но нам четко надо иметь определенную схему направления наших действий. Лесоводство, управление лесными ресурсами и лесовосстановление. Это направление, которое мы глубоко прорабатываем. Считаю, что в данном вопросе не хватает комплексного подхода. Предлагаю разработать конкретный план сотрудничества. Опыт вологодских специалистов нам также крайне интересен.
Уважаемый Олег Александрович, Беларусь готова к партнерству и в других сферах – в промышленном строительстве, поставках стройматериалов, лифтового оборудования и не только. Вы не хуже меня знаете, что мы можем сделать для вашей области, а вы – для нас. Если нарастить контакты хотя бы в перечисленных областях, которых на самом деле в разы больше, мы уже выйдем на совершенно новый уровень взаимодействия.