«Беларусь готова к партнёрству». Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Вологодской области

Новости Беларуси. Рекордный товарооборот не повод почивать на лаврах. Во Дворце Независимости 26 октября обсудили дальнейшее сотрудничество Беларуси с Вологодской областью России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определенные успехи есть, но необходимо более активно отрабатывать кооперационные проекты. Сейчас, как подчеркнул глава государства, пик интеграции Беларуси и России. Это плодотворное время для развития партнерских связей. Александр Лукашенко обозначил несколько позиций, по которым можно работать более усердно. О перспективах и общей памяти – политический обозреватель Евгений Пустовой.

Наши «Песняры» – лучшие пиарщики Вологды. Но теперь в рекламе интеграция Беларуси с российскими регионами не нуждается. Все согласовано в верхах Союзного государства. Надо реализовывать. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников не первый раз в Минске. Еще пять лет назад наметили серьезные планы и точки развития. Президент Беларуси обозначил направления, по которым нужно усерднее работать с Вологодской областью.

Повод для позитивной открытой улыбки есть. В прошлом году товарооборот межу Минском и Вологодской областью достиг рекорда – 680 миллионов долларов. А экспорт нашей продукции вырос почти в два раза. И это лишь за год. Но сальдо для нас отрицательное. Белорусские машиностроители закупают металл именно у Вологодской «Северстали», да и торговля падает. Предложения Первого: расширить локализацию, уйти от дублирующих производств.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В свете договоренностей с президентом России правительство Беларуси получило предельно четкую установку максимально активно отрабатывать кооперационные проекты с регионами России. По объему товарооборота ваша область заняла 13-е место в рейтинге российских регионов, при этом среди экспортеров нашей продукции вы находитесь на 17-й позиции. Вологодская область стала для Беларуси важной опорой на северо-западе России по продвижению прежде всего машиностроительной продукции. У вас хорошо развита металлообработка. Значит, точно есть потребность в обновлении станочного парка. Но, если честно сказать, мы как-то в этом плане топчемся на месте. Уверен, вы это понимаете не хуже меня. Рано или поздно встанет вопрос обновления литейного производства и производства дополнительных объемов чугунного и стального литья. Очевидно, что надо обновлять и расширять технологическую базу. Никаких параллелей у нас не должно быть. Если мы – единый рынок и стремимся к этому, значит, мы должны выпускать то, что выпускаем, и обеспечивать, если сможем, наш общий рынок. Точно так и в России. Нам сегодня не до параллельных производств. Надо развивать и углублять то, что мы имеем. Кувшинников: каждый второй трактор в Вологодской области белорусского производства.

Вологодский край называют звездой российского севера. А российский север – это богатые недра и леса. Весьма кстати наша лесозаготовительная техника. Белорусские промышленники успешно осваивают импортозамещение. А апробировать все новинки готовы в бескрайних лесах России. По одной из версий, название Вологды произошло от «волок» – большой лес. Исходя из этого, президент предлагает подходы к сотрудничеству.